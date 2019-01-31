Малые компании теперь могут открывать депозиты через приложение Альфа-Банка

В исследовании указывается, что «развивая приложения для малых компаний, лидеры рынка главным образом ставят на расширение функциональных возможностей». Так, если в 2018 году ни один мобильный банк для малого бизнеса не предоставлял возможности работать с документами валютного контроля, создавать реестры выплат в рамках зарплатного проекта, то сегодня эти функции появляются у лидеров.
Как сообщает bel.ru, перевод депозитных сделок корпоративных клиентов из «бумаги» в онлайн позволяет финансовым организациям нарастить объемы привлечения срочных средств юридических лиц более чем в два раза.
Еще в 2016 году Альфа-банк предложил своим клиентам услугу по оформлению депозитных сделок в интернет-банке. В итоге, число открываемых корпоративными клиентами типовых депозитов выросло в десятки раз. В настоящее время Альфа-Банк перенес этот функционал в мобильное приложение и предложил корпоративным клиентам размещение срочных депозитов.
В мобильном банке вклад можно открыть на период от 1 дня до 3 лет. Минимальная сумма составляет 50 тысяч рублей/долларов США/евро, максимальная - 6 000 000 000 рублей/30 000 000 долларов США/евро. Размер процентной ставки зависит от суммы депозита и срока размещения денег. Чтобы оформить вклад в мобильном банке, потребуется меньше минуты времени.
По словам руководителя блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Дениса Осина, основным каналом дистанционного обслуживания для компаний является мобильный банк. Корпоративные клиенты банка отдают предпочтение операциям через смартфон. В частности, речь идет об управлении счетами, совершении платежей и оформлении кредитов.
Представитель Альфа-Банка также подчеркнул, что клиентам сегодня уже недостаточно проводить операции в обычном интернет-банке, в режиме онлайн, им необходимо, чтобы банк всегда был под рукой. Чтобы исполнять запросы клиентов, организация постоянно развивает мобильный банк и выводит на него все популярные сервисы, добавил Осин.