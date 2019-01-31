Малые компании теперь могут открывать депозиты через приложение Альфа-Банка

В исследовании указывается, что «развивая приложения для малых компаний, лидеры рынка главным образом ставят на расширение функциональных возможностей». Так, если в 2018 году ни один мобильный банк для малого бизнеса не предоставлял возможности работать с документами валютного контроля, создавать реестры выплат в рамках зарплатного проекта, то сегодня эти функции появляются у лидеров.