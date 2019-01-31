Красивый рынок: Как в России развивается производство и потребление косметики

Согласно последним данным, в России более 65 миллионов граждан регулярно приобретают косметику. Средний годовой чек – 1150 рублей. И хотя россияне в разы отстают от японцев, венесуэльцев и англичан (лидеров по потреблению косметики), наша страна потребляет больше среднемирового уровня.
По словам участников рынка, сейчас хорошо покупают относительно недорогие продукты, сам рынок стабилен – он растет медленно, но постоянно.
- Рынок у нас в стране растет где-то на 3-4 процента в год, - говорит президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. - Скорее всего, это набирается за счет стоимости товаров, а не за счет количества или покупательской способности населения.
В прошлом году в России оборот рынка косметики и парфюмерии превысил 600 миллиардов рублей. На первом месте производители средств по уходу за телом, лицом и волосами – 59% рынка, на втором – те, кто делает женскую и мужскую парфюмерию (28%) и на третьем – производители макияжа (13%).
По словам Сергея Катырина, отечественное производство косметики на 90 процентов зависит от зарубежного сырья. И здесь нужна поддержка государства и науки, чтобы уменьшить эту зависимость.
Если же говорить о доле отечественной продукции на рынке, то наибольшую долю (60%) занимают российские производители зубных паст, шампуней и гелей для душа. Отечественные средства для макияжа – лишь около 10 процентов. С духами дела обстоят еще хуже.
Из наиболее заметных российских игроков на этом рынке можно назвать бренд «Натура Сиберика». В Башкирии есть свой производитель –инновационный центр ИНКИ, который производит более 48 наименований продукции, включая инновационные запатентованные антигрибковые и антивирусные средства, а также 18 наименований инновационной пептидной косметики, включая профессиональные косметические средства по уходу за лицом, волосами.
Центр ИНКИ создан в октябре 2010 года в содружестве с учеными УНЦ РАН и АН РБ для коммерциализации научных разработок.
В декабре прошлого года мы сообщали о том, что в компании решили расширить бизнес по разработке ингредиентов для производства сырья для косметических средств и, возможно, вскоре в Башкирии появится новая фабрика. Проект нуждается в финансировании, и пока идут переговоры.
Куда стремится рынок
Эксперты заметили следующие тренды на рынке косметики на основе анализа показателей 2018 года:
- Прагматичность. Всем по-прежнему интересно оптимальное соотношение цены и качества.
- Отечественный продукт становится популярным. Как раз по причине прагматичности.
- В профессиональной косметике растет спрос на универсальные средства, имеющие целый спектр полезных свойств.
- В геометрической прогрессии, начиная с 2010 года, растет спрос на средства для ухода за кожей лица.
- Увеличивается доля натурального продукта, она выросла с 1 до 5 процентов, и это далеко не предел.
Для рынков Башкирии и Татарстана есть еще одна особенность, говорит совладелец и директор по экономическому развитию Центра ИНКИ Антонина Петренко.
- На этих локальных рынках увеличивается интерес к продукции «халяль», и отечественные производители, в том числе и мы, стараемся этому соответствовать, - поясняет она. – Поскольку нас больше ориентировали на страны Залива, там задали такую моду. И потребитель стал интересоваться составом. И нельзя не заметить, что количество людей, которые стали следить за собой, постоянно растет.
Будут ли маркировать косметику
Планы о дополнительной маркировке части косметической продукции существуют. Цель властей понятна – защита от контрафакта. Но на самом рынке к этому нововведению относятся неоднозначно.
По словам президента ТПП России Сергея Катырина, маркировать продукцию стоит там, где существует опасность для здоровья потребителей или где есть большая доля поддельной продукции. Но это вряд ли можно отнести к рынку косметики.
- В парфюмерно-косметической продукции - это мизер, - говорит Сергей Катырин. - По сравнению с миллионами пузырьков различных - самая большая цифра (контрафактной продукции), если мне память не изменяет, в этом году прогнозируется порядка 100 тысяч. Ну, это капля в море.