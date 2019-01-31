Красивый рынок: Как в России развивается производство и потребление косметики

- На этих локальных рынках увеличивается интерес к продукции «халяль», и отечественные производители, в том числе и мы, стараемся этому соответствовать, - поясняет она. – Поскольку нас больше ориентировали на страны Залива, там задали такую моду. И потребитель стал интересоваться составом. И нельзя не заметить, что количество людей, которые стали следить за собой, постоянно растет.