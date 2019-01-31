«Автостат»: автокредитование в России приближается к докризисному уровню

Всего в 2018 году в РФ в кредит были проданы 801 300 машин. В докризисном 2014 году данный показатель составил 823 400 автомобилей. Всего в минувшем году из общего числа проданных в стране новых машин 49,03% были куплены в кредит. В 2017 году в России в кредит было приобретено 49,57% новых авто, то есть на 0,54% больше.
По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, в 2018 году объемы автокредитования вплотную приблизились к показателям 2014 года. Автокредитование продолжает пользоваться популярностью, как у покупателей, так и у представителей автомобильной отрасли. Спрос на услугу увеличивается даже несмотря на окончание действия ряда государственных программ льготного автокредитования.
Из года в год растет популярность покупки в кредит подержанных машин. В этом сегменте наблюдается повышенное внимание кредиторов к риск-аналитике. Кредитные отчеты сейчас начинают использовать не только во время рассмотрения заявки, но и в процессе самого обслуживания кредита. Растет интенсивность запросов скоринговых оценок. Увеличивается число кредиторов, которые передают дополнительные сведения в «Базу залогового движимого имущества НБКИ». Они используют данный сервис при кредитовании на вторичном рынке.