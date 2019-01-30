Жители Башкирии с 1 февраля получат повышенные социальные выплаты

С 1 февраля на 4,3 процента будут проиндексированы размеры ежемесячных денежных выплат для федеральных льготников: инвалидов и участников Великой Отечественной войны; ветеранов боевых действий; жителей блокадного Ленинграда; членов семей, погибших (умерших) инвалидов войны; участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий; бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей; инвалидов I, II, III группы и детей-инвалидов; граждан, подвергшихся радиационному воздействию, напомнили в пресс-службе администрации города.