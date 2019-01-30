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Жители Башкирии с 1 февраля получат повышенные социальные выплаты

30 января 2019, 06:36
Фото: pixabay.com
Уже произведен перерасчет выплат 318 тысячам жителей Башкирии.

С 1 февраля на 4,3 процента будут проиндексированы размеры ежемесячных денежных выплат для федеральных льготников: инвалидов и участников Великой Отечественной войны; ветеранов боевых действий; жителей блокадного Ленинграда; членов семей, погибших (умерших) инвалидов войны; участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий; бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей; инвалидов I, II, III группы и детей-инвалидов; граждан, подвергшихся радиационному воздействию, напомнили в пресс-службе администрации города.

В районах и городах Башкирии произведен соответствующий перерасчет ежемесячных денежных выплат 318 тысячам жителей республики. В феврале они получат выплаты в новом повышенном размере.

Одновременно на коэффициент увеличения, равный 1,043, увеличивается сумма средств, направляемых на предоставление федеральным льготникам набора социальных услуг (НСУ). С 1 февраля НСУ составит 1121,42 рублей, из них:

- 863,75 рублей - на получение бесплатных лекарственных препаратов;

-133,62 рублей - на санаторно-курортное лечение;

-124,05 рублей - на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

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