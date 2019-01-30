Власти Токио называют Южные Курилы территорией Японии

Он отметил, что власти Токио настаивают на определении принадлежности островов Итурупа, Кунашира и Малой Курильской гряды к Японии, информирует газета «Известия».
По словам Абэ, переговоры с Москвой по данному вопросу продолжаются. Однако единственным документом, в котором зафиксированы границы государств относительно друг друга, является декларация, подписанная в 1956 году.
Он добавил, что девятая статья документа говорит о продолжении переговоров и передаче Японии гряды Хабомаи и острова Шикотан после подписания мирного договора. При этом подробностей проведения таких переговоров он не обозначил.