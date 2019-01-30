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Власти Токио называют Южные Курилы территорией Японии

30 января 2019, 11:21
Фото: kremlin.ru
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 30 января заявил о том, что суверенитет страны распространяется в том числе и на южные Курильские острова.

Он отметил, что власти Токио настаивают на определении принадлежности островов Итурупа, Кунашира и Малой Курильской гряды к Японии, информирует газета «Известия».

По словам Абэ, переговоры с Москвой по данному вопросу продолжаются. Однако единственным документом, в котором зафиксированы границы государств относительно друг друга, является декларация, подписанная в 1956 году.

Он добавил, что девятая статья документа говорит о продолжении переговоров и передаче Японии гряды Хабомаи и острова Шикотан после подписания мирного договора. При этом подробностей проведения таких переговоров он не обозначил.

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