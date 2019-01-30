В Уфе спасатели вытащили застрявший в духовке палец пятилетней девочки
30 января 2019, 12:22
30 января около 13:00 пальчик пятилетней девочки зажало в духовке электрической плиты, и самостоятельно вытащить его было невозможно, сообщили в управлении гражданской защиты города.
Оказалось, что ребенок засунул палец в щель между стенкой и дверцей плиты. Уже через несколько минут спасатели они отжали стенку духовки и освободили застрявший палец. Бригада «скорой помощи» отвезла ребенка на обследование в травмпункт.