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В Уфе спасатели вытащили застрявший в духовке палец пятилетней девочки

30 января 2019, 12:22
30 января около 13:00 пальчик пятилетней девочки зажало в духовке электрической плиты, и самостоятельно вытащить его было невозможно, сообщили в управлении гражданской защиты города.

Оказалось, что ребенок засунул палец в щель между стенкой и дверцей плиты. Уже через несколько минут спасатели они отжали стенку духовки и освободили застрявший палец. Бригада «скорой помощи» отвезла ребенка на обследование в травмпункт.

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