В России 315 торговых центров закрыли из-за нарушений пожарной безопасности

По итогам проверок контролирующие органы приостановили работу 315 объектов массового скопления граждан. Об этом пишет RNS.
Владельцы закрытых ТЦ уже работают над ликвидацией недочетов и повышением качества пожарной безопасности. Большинство торговых центров, где обнаружили нарушения, находятся в Тюмени, Новосибирске, Татарстане, а также Красноярском и Пермском краях, заявил Еникеев.
Собеседник издания добавил, что МЧС собирается на 60% увеличить количество проверок многолюдных объектов на предмет соблюдения там пожарной безопасности. Особое внимание спасатели уделят местам массового скопления граждан, образовательным и медицинским учреждениям, а также объектам социальной инфраструктуры.
Напомним, сотрудники МЧС стали более часто проверять на предмет пожарной безопасности места массового скопления людей после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Тогда власти озвучили данные о 60 погибших в огне людях.