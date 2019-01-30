В России 315 торговых центров закрыли из-за нарушений пожарной безопасности

Владельцы закрытых ТЦ уже работают над ликвидацией недочетов и повышением качества пожарной безопасности. Большинство торговых центров, где обнаружили нарушения, находятся в Тюмени, Новосибирске, Татарстане, а также Красноярском и Пермском краях, заявил Еникеев.