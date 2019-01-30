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В России 315 торговых центров закрыли из-за нарушений пожарной безопасности

30 января 2019, 10:29
Фото: pxhere.com
По словам главного госинспектора России по пожарному надзору Рината Еникеева, в стране проведены инспекции торгово-развлекательных центров на предмет соблюдения в них правил пожарной безопасности.

По итогам проверок контролирующие органы приостановили работу 315 объектов массового скопления граждан. Об этом пишет RNS.

Владельцы закрытых ТЦ уже работают над ликвидацией недочетов и повышением качества пожарной безопасности. Большинство торговых центров, где обнаружили нарушения, находятся в Тюмени, Новосибирске, Татарстане, а также Красноярском и Пермском краях, заявил Еникеев.

Собеседник издания добавил, что МЧС собирается на 60% увеличить количество проверок многолюдных объектов на предмет соблюдения там пожарной безопасности. Особое внимание спасатели уделят местам массового скопления граждан, образовательным и медицинским учреждениям, а также объектам социальной инфраструктуры.

Напомним, сотрудники МЧС стали более часто проверять на предмет пожарной безопасности места массового скопления людей после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Тогда власти озвучили данные о 60 погибших в огне людях.

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