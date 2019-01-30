В Башкирии предложили широко отметить юбилей Муртазы Рахимова

Примечательно, что сам юбиляр попросил воздержаться от пышных гуляний в честь его юбилея. Сердечно поблагодарив за такое внимание к его персоне, Муртаза Рахимов предложил лучше сконцентрироваться на решении накопившихся проблем, не требующих отлагательств, попутно пожелав Радию Хабирову удачи в работе по ликвидации последствий экологического бедствия в Сибае.