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В Башкирии предложили широко отметить юбилей Муртазы Рахимова

30 января 2019, 06:41
Фото: Башинформ
Такое предложение сделал врио главы региона Радий Хабиров.

На днях врио главы Башкирии Радий Хабиров вновь встретился с первым президентом республики Муртазой Рахимовым. Об этом сообщил «Башинформ» со ссылкой на свои источники в окружении Хабирова и Рахимова.

Известно также, что Радий Хабиров предложил широко отметить 85-летний юбилей Муртазы Рахимова, который будет уже совсем скоро - 7 февраля текущего года.

По сведениям «Башинформа», есть идея устроить по этому поводу в Конгресс-холле «Торатау» большой юбилейный концерт с участием звёзд башкирской эстрады, а также развернуть фотовыставку под названием «Первый Президент Башкортостана».

Примечательно, что сам юбиляр попросил воздержаться от пышных гуляний в честь его юбилея. Сердечно поблагодарив за такое внимание к его персоне, Муртаза Рахимов предложил лучше сконцентрироваться на решении накопившихся проблем, не требующих отлагательств, попутно пожелав Радию Хабирову удачи в работе по ликвидации последствий экологического бедствия в Сибае.

Муртаза Рахимов подчеркнул, что будет искренне рад поздравительной открытке от Хабирова и нескольким тёплым словам в его адрес в республиканских СМИ.

Напомним, что это не первая встреча Муртазы Рахимова с Радием Хабировым после вступления его в должность руководителя республики.

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