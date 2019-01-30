В Башкирии предложили широко отметить юбилей Муртазы Рахимова

На днях врио главы Башкирии Радий Хабиров вновь встретился с первым президентом республики Муртазой Рахимовым. Об этом сообщил «Башинформ» со ссылкой на свои источники в окружении Хабирова и Рахимова.
Известно также, что Радий Хабиров предложил широко отметить 85-летний юбилей Муртазы Рахимова, который будет уже совсем скоро - 7 февраля текущего года.
По сведениям «Башинформа», есть идея устроить по этому поводу в Конгресс-холле «Торатау» большой юбилейный концерт с участием звёзд башкирской эстрады, а также развернуть фотовыставку под названием «Первый Президент Башкортостана».
Примечательно, что сам юбиляр попросил воздержаться от пышных гуляний в честь его юбилея. Сердечно поблагодарив за такое внимание к его персоне, Муртаза Рахимов предложил лучше сконцентрироваться на решении накопившихся проблем, не требующих отлагательств, попутно пожелав Радию Хабирову удачи в работе по ликвидации последствий экологического бедствия в Сибае.
Муртаза Рахимов подчеркнул, что будет искренне рад поздравительной открытке от Хабирова и нескольким тёплым словам в его адрес в республиканских СМИ.
Напомним, что это не первая встреча Муртазы Рахимова с Радием Хабировым после вступления его в должность руководителя республики.