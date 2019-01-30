В Башкирии депутата посадили за ДТП с летальным исходом

Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении с запретом заниматься деятельностью в сфере управления транспортными средствами в течение двух лет. Также суд удовлетворил иск родственника погибшего и постановил взыскать с осуждённого 800 тысяч рублей.