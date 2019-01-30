mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии депутата посадили за ДТП с летальным исходом

30 января 2019, 09:48
Фото: Прокуратура Башкирии
Также ему предстоит выплатить 800 тысяч рублей штрафа родственникам погибшего.

55-летний бывший депутат Совета Караидельского района признан виновным по статьям «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее смерть человека» и «Повторное вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В октябре 2017 года депутата лишили водительских прав за нетрезвое вождение, но уже в июне 2018 года он снова пьяным сел за руль автомобиля «Лада Калина».

Поворачивая налево на автодороге «Бирск-Тастуба-Сатка», водитель сбил мотоцикл «Honda». Мотоциклист скончался на месте ДТП от полученных травм. После возбуждения уголовного дела депутат уволился.

Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении с запретом заниматься деятельностью в сфере управления транспортными средствами в течение двух лет. Также суд удовлетворил иск родственника погибшего и постановил взыскать с осуждённого 800 тысяч рублей.

Материалы по теме
Депутат Госдумы от Башкирии: Как прекратить хищническую добычу камня в регионеДепутат горсовета Сибая Идрисов рассказал жителям о пользе серыВ Башкирии депутата осудили за незаконную ловлю рыбы
#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44