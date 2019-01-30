В Башкирии депутата посадили за ДТП с летальным исходом

55-летний бывший депутат Совета Караидельского района признан виновным по статьям «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее смерть человека» и «Повторное вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В октябре 2017 года депутата лишили водительских прав за нетрезвое вождение, но уже в июне 2018 года он снова пьяным сел за руль автомобиля «Лада Калина».
Поворачивая налево на автодороге «Бирск-Тастуба-Сатка», водитель сбил мотоцикл «Honda». Мотоциклист скончался на месте ДТП от полученных травм. После возбуждения уголовного дела депутат уволился.
Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении с запретом заниматься деятельностью в сфере управления транспортными средствами в течение двух лет. Также суд удовлетворил иск родственника погибшего и постановил взыскать с осуждённого 800 тысяч рублей.