В Башкирии депутата осудили за незаконную ловлю рыбы

Всего мужчина добыл 13 рыб «хариус», занесенных в Красную книгу Башкирии, чем причинил ущерб в размере свыше шести тысяч рублей. Подсудимый признал свою вину и возместил причиненный ущерб. Суд приговорил его к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5 процентов заработка в доход государства.