В Башкирии депутата осудили за незаконную ловлю рыбы

58-летий депутат Заимкинского сельсовета признан виновным по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В мае 2018 года обвиняемый установил шесть рыболовных сетей общей длиной 55 метров в устье реки Аяз, перегородив пути миграции рыбы. Применил запрещённые орудия лова и нарушил закон, запрещающий рыбалку в период нереста.
Мужчина попытался скрыться от полицейских в лесу и сбросил большую часть улова обратно в реку. В ходе погони полицейские все же задержали рыболова.
Всего мужчина добыл 13 рыб «хариус», занесенных в Красную книгу Башкирии, чем причинил ущерб в размере свыше шести тысяч рублей. Подсудимый признал свою вину и возместил причиненный ущерб. Суд приговорил его к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5 процентов заработка в доход государства.