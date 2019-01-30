В Башкирии 23 сиротам дали квартиры только после вмешательства прокуратуры

В Бирском районе 23 сироты, которые окончили учебные заведения, состояли на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако администрация района на протяжении нескольких лет не предоставляла им жилые помещения, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
По закону лица указанной категории без собственного жилья после завершения обучения обеспечиваются жильём за счет государства.
В результате ущемленные в правах сироты были вынуждены снимать жильё или проживать у знакомых. Чтобы защитить свои права, они обратились в прокуратуру, которая в судебном порядке потребовала от муниципалитета исполнить свои обязанности.
23 сиротам предоставлены новые благоустроенные квартиры в двух многоквартирных домах Бирска.