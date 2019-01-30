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В Башкирии 23 сиротам дали квартиры только после вмешательства прокуратуры

30 января 2019, 05:44
Фото: Mkset.ru
Дети-сироты были вынуждены снимать жилье за свой счет и жить у знакомых.

В Бирском районе 23 сироты, которые окончили учебные заведения, состояли на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако администрация района на протяжении нескольких лет не предоставляла им жилые помещения, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По закону лица указанной категории без собственного жилья после завершения обучения обеспечиваются жильём за счет государства.

В результате ущемленные в правах сироты были вынуждены снимать жильё или проживать у знакомых. Чтобы защитить свои права, они обратились в прокуратуру, которая в судебном порядке потребовала от муниципалитета исполнить свои обязанности.

23 сиротам предоставлены новые благоустроенные квартиры в двух многоквартирных домах Бирска.

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