Уфимец отрезал голову 38-летнему мужчине и закопал тело

После этого подозреваемый отделил голову мужчины для усложнения опознания и вместе со вторым собутыльником погрузил тело в багажник своего автомобиля. Мужчина уехал из Белорецка и три дня возил тело в багажнике, размышляя над тем, как от него избавиться, после чего, подыскав место в лесу вдали от города, закопал его в землю, а в другом месте закопал голову.