Уфимец отрезал голову 38-летнему мужчине и закопал тело

В Белореце возбуждено уголовное дело за убийство по факту безвестного исчезновения 38-летнего мужчины, сообщили в следственном комитете республики.
28 декабря прошлого года в полицию обратилась женщина с заявлением об исчезновении ее сына, который ушел из дома своей сестры, с которой проживал, и пропал. Сын и раньше на длительное время уходил из дома, поэтому женщина не стала обращаться в полицию сразу. Через некоторое время полицейские установили лицо, причастное к исчезновению мужчины. Картина произошедшего восстановилась.
16 ноября прошлого года потерпевший распивал алкоголь с двумя знакомыми около дома своей сестры в городе Белорецке, где проводил ремонт. В ходе совместного распития между потерпевшим и 40-летним уфимцем произошла ссора, во время которой последний нанес потерпевшему смертельный удар ножом в шею.
После этого подозреваемый отделил голову мужчины для усложнения опознания и вместе со вторым собутыльником погрузил тело в багажник своего автомобиля. Мужчина уехал из Белорецка и три дня возил тело в багажнике, размышляя над тем, как от него избавиться, после чего, подыскав место в лесу вдали от города, закопал его в землю, а в другом месте закопал голову.
Сейчас подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, в ближайшее время следователь направит в суд ходатайство о заключении под стражу. Продолжают устанавливаться все обстоятельства преступления.