Россия заняла 108-е место в рейтинге самых безопасных стран

Авторы рейтинга оценивали страны по трем категориям — это «война и мир», «личная безопасность» и «риск возникновения стихийных бедствий». Здесь нужно отметить, что высокий уровень риска в одной из категорий имеет ограниченный эффект на общий индекс безопасности государства. Исследователи распределили индекс в порядке возрастания.
Лидер рейтинга Исландия получила 6,16 балла. Второе место по безопасности среди стран заняла Швейцария (7,01 балла), третье - Финляндия (7,04 балла). Четвертое и пятое места остались за Португалией (7,07 балла) и Австрией (7,08 балла).
В журнале Global Finance сказано, что 16 из 20 самых безопасных стран мира находятся в Европе. Исключением здесь стали Катар, набравший 7,28 балла, Сингапур с 7,34 балла, Новая Зеландия, получившая 7,42 балла и Канада (7,42 балла).
Самыми опасными государствами на планете специалисты Global Finance признали Гватемалу, Йемен и Филиппины, которые набрали 15,81, 15,93 и 17,7 балла соответственно.
Россия в списке Global Finance расположилась на 108-ом месте, а Украина - на 116-ом. Россия и Украина стали единственными европейскими странам, занявшими в рейтинге безопасности позиции ниже США (65-е место).
Эксперты отмечают, что в РФ жить небезопасно по причине высокого уровня преступности, экономического спада и исходящих от ее правительства угроз всему остальному миру. Дела с безопасностью в Украине обстоят плохо из-за экономического кризиса и войны на Донбассе.