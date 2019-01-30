Россия заняла 108-е место в рейтинге самых безопасных стран

Авторы рейтинга оценивали страны по трем категориям — это «война и мир», «личная безопасность» и «риск возникновения стихийных бедствий». Здесь нужно отметить, что высокий уровень риска в одной из категорий имеет ограниченный эффект на общий индекс безопасности государства. Исследователи распределили индекс в порядке возрастания.