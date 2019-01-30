Газовые короли из Карачаево-Черкесии Арашуковы: как устроена империя

Сегодня задержали и отца сенатора Рауля Арашукова. Его подозревают в хищении газа на десятки миллиардов рублей и создании преступного сообщества.
Арашуковы - известный и влиятельный клан в Карачаево-Черкесии. В одном из беднейших регионов России они смогли построить целую бизнес-империю. Об этом рассказал Newstracker.ru
Главный в клане - Рауль Арашуков, который более известен как «газовый король СКФО». Сейчас Рауль Туркбиевич работает депутатом 5 созыва Народного собрания Карачаево-Черкесии.
Работу в газовой отрасли Арашуков-старший начал с работы в «Ставропольрегионгаз». Известно, что он работал главой «Ставрополькрайгаза», откуда был уволен в 2011 году, после вмешательства тогдашнего вице-премьера правительства России Игоря Сечина.
Но его карьера не прервалась, он работал гендиректором «Газпром Межрегионгаз Ставрополь», председателем и членом совета директоров в дочерних компаний в Осетии, Дагестане и Кабардино-Балкарской республике. Ранее глава клана Арашуковых был президентом ФК “Динамо-Ставрополь” и владельцем НКО “Фонд эффективного образования”.
Ему также принадлежала доля в 30% в компании ООО «Ангелина» с уставным капиталом в 3,5 миллиона рублей. Эта же компания являлась владельцем части акций большой резиденции Арашуковых - гостиничного комплекса “Адиюх-Пэлас”. Сенатор-бизнесмен Рауф Арашуков - сын «газового короля» Рауля Арашукова.
Его карьера началась в 18 лет, когда Рауф получил депутатский мандат в городской думе Ставрополя. В 23 года Арашуков-младший стал министром социального развития в республике, позже занимал пост советника главы КЧР, а потом стал главой Хабезского района, считающегося основной вотчиной клана. В 2015 году Рауф покинул должность, заняв в 2016 году место сенатора от республики в Совфеде.
Между работой в министерстве соцзащиты и в администрации Хабезского района Рауф Раулевич был членом совета директоров в Дорожном эксплуатационном предприятии № 163, начальником управления ФКУ УПРДОР и значился как владелец нескольких компаний в Ставропольском крае. Рауф за время, свободное от политики, успел выкупить землю в Ставрополе под строительство завода «Ставрополькартон», став владельцем части акций предприятия. Позже Арашуков-младший открыл клининговую компанию «Мойдодыр» и основал ночной клуб «СКАР», директором которого несколько лет значился находящийся сейчас под арестом глава Корпорации развития Ставрополья Заур Абдурахимов.
Через сеть коммерческих структур, по данным СМИ, и проходили газовые деньги. У некоторых из этих организаций прослеживались явные связи с газовиками. Например, ООО «Мойдодыр», оказывало и продолжает оказывать клининговые услуги “Газпром Газораспределение Ставрополь” (в 2015 году клининговая фирма получила 2,2 млн от “Газпрома”, в 2017 - почти 950 тысяч рублей, а в 2018 около 900 тысяч), а ООО «Ставрополькартон» пользовалось поручительством «Ставропольрегионгаза» по своим займам. До 2016 года владельцем “Мойдодыра”, как и “Адиюх-Пэласа”, значился Руслан Агоев.
Еще две компании, связанные с семьей Арашуковых и газовыми структурами, - ООО “Идеал-Ск” и “Артекс-юг”. “Артекс-юг” принимало участие в уставном капитале “Идеал-Ск” и “Адиюх-пэлас” до 2007 года. “Идеал-Ск”, в свою очередь, официально не заключало контракты с “Газпромом”, кроме одного на 150 тысяч рублей за услуги по организации совещания для руководителей компании в 2017 году. До 2009 года 50% доли предприятия принадлежали “Газпром теплоэнерго Кисловодск”.
Но это не весь бизнес Рауфа. Арашуков также значился совладельцем компании ЮРК (позже ¼ компании перевели на Нелли Арашукову - мать Рауфа), торговавшей стройматериалами и являющейся учредителем 2 СХП в крае, и «Артпром», производившей минеральную воду (сначала владельцем значился Рауф, а позже предприятие также было зарегистрировано на Руслана Агоева).
В это же время Арашуков-младший открыл благотворительный фонд под своим именем, где указывался лишь одним среди совладельцев. Рауф также значится бывшим совладельцем группы компаний «Арр» (Арашуков Рауф Раулевич). Сейчас в Хабезе и Ставрополе есть спортивные школы по гребле с одноименным названием, которые контролирует сенатор.
Рауф тщательно скрывает свою причастность ко всем вышеперечисленным компаниям, давно оформив все на родственников или третьих лиц. Однако события из личной жизни он активно публикует в своем Инстаграме: постоянные перелеты в Астрахань на рыбалку, охота в Карачаево-Черкесии, отдых в Арабских Эмиратах, Сочи и в Санкт-Петербурге.
Сегодня клан Арашуковых владеет земельными участками общей площадью в несколько тысяч гектаров, заправочными станциями, квартирами, домами и автомойками. Но по данным открытых источников, большинство проектов за годы ведения бизнеса кланом были переведены в собственность или в управление не самым близким родственникам и даже третьим лицам, часть из них обанкротилась.
Эксперты связывают такое многочисленное открытие новых фирм и в последующем их ликвидацию с фактическим отсутствием финансового планирования и внятной бизнес-модели. Единственная отрасль, в которой клан по-прежнему, хотя уже и не так как раньше, чувствует себя уверенно - это газовый бизнес.