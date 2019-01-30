Газовые короли из Карачаево-Черкесии Арашуковы: как устроена империя

Через сеть коммерческих структур, по данным СМИ, и проходили газовые деньги. У некоторых из этих организаций прослеживались явные связи с газовиками. Например, ООО «Мойдодыр», оказывало и продолжает оказывать клининговые услуги “Газпром Газораспределение Ставрополь” (в 2015 году клининговая фирма получила 2,2 млн от “Газпрома”, в 2017 - почти 950 тысяч рублей, а в 2018 около 900 тысяч), а ООО «Ставрополькартон» пользовалось поручительством «Ставропольрегионгаза» по своим займам. До 2016 года владельцем “Мойдодыра”, как и “Адиюх-Пэласа”, значился Руслан Агоев.