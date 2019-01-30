Доходный дом Якова Демента в Москве признали объектом культурного наследия

Такое решение должно обеспечить зданию государственную защиту от сноса и нарушения архитектурного облика, информирует газета «Известия».
Пятиэтажное здание на Большой Полянке было построено в 1910-1912 годах одним из владельцев фирмы «М. Демент и сын» Яковом Дементом. Он являлся купцом первой гильдии и одним из наиболее крупных фабрикантов в России.
На здании, построенном в чертах неоклассицизма и романской архитектуры, сохранились необычные скульптуры и лепнина. Парадные входы дома отделаны гранитом Между этажами сохранились фигуры львиц, а на крыше - одна из двух скульптурных композиций, изображающей рыцаря. Внутри дом расписан художником Игнатием Нивинским.