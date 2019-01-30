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Доходный дом Якова Демента в Москве признали объектом культурного наследия

30 января 2019, 11:27
Фото: pxhere.com
На портале мэра и правительства Москвы 30 января появилась информация о признании объектом культурного наследия бывшего доходного дома купца Якова Демента.

Такое решение должно обеспечить зданию государственную защиту от сноса и нарушения архитектурного облика, информирует газета «Известия».

Пятиэтажное здание на Большой Полянке было построено в 1910-1912 годах одним из владельцев фирмы «М. Демент и сын» Яковом Дементом. Он являлся купцом первой гильдии и одним из наиболее крупных фабрикантов в России.

На здании, построенном в чертах неоклассицизма и романской архитектуры, сохранились необычные скульптуры и лепнина. Парадные входы дома отделаны гранитом Между этажами сохранились фигуры львиц, а на крыше - одна из двух скульптурных композиций, изображающей рыцаря. Внутри дом расписан художником Игнатием Нивинским.

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