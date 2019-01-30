Башкирия вошла в ТОП-10 регионов по числу граждан с высоким кредитным рейтингом

С 31 января вступают в силу поправки в закон о кредитных историях. Теперь заемщику будут выдавать его индивидуальный кредитный рейтинг.
В Объединенном Кредитном Бюро (ОКБ) оценили индивидуальный кредитный рейтинг жителей российских регионов, основой для анализа послужили данные о 77,7 миллионах граждан, когда-либо бравших кредит в банке или займ в МФО, информация о которых хранится в бюро.
Из этого числа высокий кредитный рейтинг получили 78% или 60,6 миллионов россиян, средний рейтинг – 9% или 7,4 миллионов человек, низкий кредитный рейтинг имеют 13% или 9,8 миллионов.
Башкирия заняла по абсолютному числу граждан с высоким кредитным рейтингом 6 место. В регионе насчитали 1 миллион 920 тысяч граждан, кому можно смело выдать кредит. Это 76% от всех, кого оценили. Средний кредитный рейтинг имеют 294 тысяч жителей Башкирии (12%), низкий – 310 тысяч (12%).
- Часто кредитная история, особенно если она обширная, кажется людям очень запутанной, сложной и непонятной, - пояснил и.о. генерального директора Объединенного Кредитного Бюро Николай Мясников. - С 31 января 2019 года россияне вместе с кредитной историей будут получать балл, который позволит увидеть себя глазами кредитора и оценить шансы на получение кредита.
Надо помнить, что даже очень высокий индивидуальный кредитный рейтинг не является гарантией одобрения кредита, поскольку финальное решение о выдаче кредита и его условиях остается за кредитором.