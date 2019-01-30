Башкирия вошла в ТОП-10 регионов по числу граждан с высоким кредитным рейтингом

- Часто кредитная история, особенно если она обширная, кажется людям очень запутанной, сложной и непонятной, - пояснил и.о. генерального директора Объединенного Кредитного Бюро Николай Мясников. - С 31 января 2019 года россияне вместе с кредитной историей будут получать балл, который позволит увидеть себя глазами кредитора и оценить шансы на получение кредита.