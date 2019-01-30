Apple: стоимость iPhone снизится в странах со слабой валютой

Он отметил, что корректироваться цена устройств будет на тех рынках, где курс валюты снизился за последний год, информирует газета «Известия».
Кук пояснил, что компания решила вернуться в этих странах к прошлогодним ценам, чтобы поддержать продажи.
Уже известно, что одним из этих государств является Китай. Там продукция Apple стоит значительно дороже отечественных аналогов.
Подобное решение принимается компанией во второй раз. Такое же снижение цен было в 2007 году, после старта продаж первой модели iPhone
С начала 2019 года отмечено снижение темпов продаж продукции Apple на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.