Жителю Башкирии вместо автомобиля подсунули хлам

Тут, как говорится, у мужчины чуть совсем руки не опустились. Естественно, он обратился в фирму, в которой купил авто, это некое предприятие «Трейд авто+», с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги. Ну, действительно, зачем ему ведро с болтами за почти полмиллиона рублей, когда его красная цена раза в три меньше. И вот тут выяснились очень странные дела.