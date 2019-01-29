Жителю Башкирии вместо автомобиля подсунули хлам

В начале августа 2018 года житель Туймазов Нурулла Райманов стал счастливым обладателем автомобиля. Нет, не приз выиграл в «Поле чудес», а купил за свои кровные рубли удобную и надежную, как ему поначалу показалось, механическую помощницу.
Поначалу все шло, как и должно быть – машинка ездила. Не ахти, конечно, это всего лишь Renault Logan 2014 года выпуска. Рабочая лошадка российских таксистов, все знают – ее предпочитают, потому что она просто неприхотлива.
Спидометр показывал небольшой пробег – всего неполных 35 тысяч километров. На несколько лет более или менее нормальной езды точно должно хватить. Ну на время выплаты кредита точно: мужчина заплатил за авто 480 тысяч рублей, в том числе, 300 тысяч – это банковский кредит.
Счастливый покупатель, приехав домой, решил заменить масло в автосервисе, чтобы на душе спокойнее было. Когда под машиной при замене масла оказался мастер, от его наметанного глаза не ушли незаметными некоторые детали, в частности, он заявил «что черное масло свидетельствует о большом пробеге и больно уж изношенная ходовая часть» – настоящий мастер увидит это невооруженным глазом.
- Какой пробег-то у тебя? – спросил мастер автовладельца.
- Неполных тридцать пять, – ответил мужчина, не ожидавший подвоха.
- Да нет, брат, обманули тебя, тут не меньше сотки, а то и больше. Да и вообще – недолго ей осталось, – прозвучал зловещий вердикт.
Дальнейшее исследование показало: наметанный глаз автослесаря оказался вполне прозорливым. Диагностика дала неутешительный результат: реальный пробег автомобиля гораздо больше, узнали вплоть до метра – 105 480 километров и еще 550 метров. Другими словами, мужчина купил автомобиль со скрученным ровно в три раза пробегом. А ведь для любого автомобиля пробег – это самая главная характеристика, показывающая, жива ли еще машинка и сколько примерно еще проедет.
Тут, как говорится, у мужчины чуть совсем руки не опустились. Естественно, он обратился в фирму, в которой купил авто, это некое предприятие «Трейд авто+», с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги. Ну, действительно, зачем ему ведро с болтами за почти полмиллиона рублей, когда его красная цена раза в три меньше. И вот тут выяснились очень странные дела.
Оказалось, что бывший владелец машины продал ее фирме с похожим названием «Авто-Трейд» за 330 тысяч рублей, то есть, в полтора раза дешевле. И в этом случае в договоре купли-продажи был указан честный пробег – 104 (на тот момент) тысячи километров.
В дальнейшем, каким-то чудесным образом машина оказывается у другого юридического лица, где наш герой ее купил. При этом машина во второй фирме-близнеце чудесным образом помолодела, сбросив две трети пробега.
- Я считаю, что стал жертвой откровенных мошенников. По моим данным, я такой не один. Ну в данном случае мне остается требовать то, что предусмотрено законом – расторжения договора и возврата денег. Надеюсь, что и другие жертвы таких действий последуют моему примеру, – говорит туймазинец.
Мы дозвонились до представителя компании, продавшей машину со скрученным пробегом, и попросили дать комментарий. Представитель взяла тайм-аут, но комментария мы так и не дождались.
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