В Уфе на научной конференции о Второй мировой соберутся ученые из разных уголков мира

К 100-летию основания Коминтерна и 100-летию Башкортостана 4 февраля в Уфе пройдет международная научная конференция «Коминтерн и Вторая мировая война: уфимское и всемирное измерения», сообщает «Башинформ».
На конференцию приедут и выступят на ней видные ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Великобритании и Франции. Тема Коминтерна будет рассмотрена как в широкой всемирной перспективе — ее работе в странах Латинской Америки, спецоперациям советских разведчиков в Европе, новым архивным документам о взаимодействии коминтерновцев с советскими и британскими спецслужбами, так и в уфимский период его деятельности.
Башкирские ученые, краеведы, архивисты и музейные работники расскажут о пребывании Исполкома Коминтерна в Башкирии, в том числе о новых архивных источниках по этой теме.
Известно, что делегация ученых посетит и Кармаскалинский район республики.