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В Уфе на научной конференции о Второй мировой соберутся ученые из разных уголков мира

29 января 2019, 10:29
Фото: Pixabay
Будет представлена книга о совместной работе советских и британских разведок в годы Второй мировой войны.

К 100-летию основания Коминтерна и 100-летию Башкортостана 4 февраля в Уфе пройдет международная научная конференция «Коминтерн и Вторая мировая война: уфимское и всемирное измерения», сообщает «Башинформ».

На конференцию приедут и выступят на ней видные ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Великобритании и Франции. Тема Коминтерна будет рассмотрена как в широкой всемирной перспективе — ее работе в странах Латинской Америки, спецоперациям советских разведчиков в Европе, новым архивным документам о взаимодействии коминтерновцев с советскими и британскими спецслужбами, так и в уфимский период его деятельности.

Башкирские ученые, краеведы, архивисты и музейные работники расскажут о пребывании Исполкома Коминтерна в Башкирии, в том числе о новых архивных источниках по этой теме.

Известно, что делегация ученых посетит и Кармаскалинский район республики.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
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