В Уфе на научной конференции о Второй мировой соберутся ученые из разных уголков мира

На конференцию приедут и выступят на ней видные ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Великобритании и Франции. Тема Коминтерна будет рассмотрена как в широкой всемирной перспективе — ее работе в странах Латинской Америки, спецоперациям советских разведчиков в Европе, новым архивным документам о взаимодействии коминтерновцев с советскими и британскими спецслужбами, так и в уфимский период его деятельности.