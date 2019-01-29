В домах Курганской области произведут установку пожарных сигнализаций

Также он потребовал от руководителей районных администраций, чтобы они взяли происходящее под личный контроль. Но это не предотвратило вторую трагедию. Когда 29 января пожар случился в селе Горохово, врио губернатора сам выехал на место инцидента. По словам Шумкова, «по обоим происшествиям предварительно имеются основания полагать, что произошел сбой системы, а также есть недоработки должностных лиц, которые ответственны за местное самоуправление и работу с детьми». При этом главы Юргамышского района Игоря Касатова не было ни на селекторном совещании с руководителем, ни на местах трагедий.