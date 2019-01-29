В домах Курганской области произведут установку пожарных сигнализаций

Глава района отказался выехать на места трагедий, при том, что руководитель региона Вадим Шумков не только выступил организатором всей работы по устранению последствий, но и разработал план предотвращения аналогичных инцидентов в будущем.
Пожар в селе Раздольное Юргамышского района случился 27 января в пять утра, пишет nashgorod.ru. По поручению главы региона в село прибыли члены правительства с целью уточнения деталей трагедии и оказания требуемой помощи. На месте к работе также присоединилась уполномоченный при губернаторе по правам ребенка Алена Лопатина. Глава региона изучил подробности произошедшего в тот же день, в ходе оперативного межведомственного совещания. Он выразил свои соболезнования родственникам погибших и распорядился, чтобы им выделили материальную помощь и оказали содействие в организации похорон. Помимо этого, он поручил подчиненным помочь оставшейся в живых матери - содействовать ей в восстановлении документов и быстром предоставлении жилья.
В тот же день, 27 января, Вадим Шумков поручил всем главам районов области совместно с МЧС и полицией организовать обходы по домам. При этом особое внимание следовало уделить домовладениям, где проживают многодетные и социально незащищенные семьи.
Также он потребовал от руководителей районных администраций, чтобы они взяли происходящее под личный контроль. Но это не предотвратило вторую трагедию. Когда 29 января пожар случился в селе Горохово, врио губернатора сам выехал на место инцидента. По словам Шумкова, «по обоим происшествиям предварительно имеются основания полагать, что произошел сбой системы, а также есть недоработки должностных лиц, которые ответственны за местное самоуправление и работу с детьми». При этом главы Юргамышского района Игоря Касатова не было ни на селекторном совещании с руководителем, ни на местах трагедий.
Как оказалось, чиновник находился в отпуске и вылетел на место только через день. Сейчас на территории Курганской области введен особый противопожарный режим. Власти вместе с управлением МЧС оборудуют дома многодетных семей системами пожарной сигнализации - автономными извещателями. По словам главы «Центра общественно-политических проектов» Константина Листратова, в этой ситуации следует отдельно отметить работу врио Курганской области Вадима Шумкова. Он подчеркнул, что Шумков фактически взял все функции главы района на себя в тот момент, когда они должны были выполнять работу вместе.
Руководитель района на фоне активной позиции губернатора смотрится не очень добросовестным руководителем. При этом врио Курганской области выполнил то, что следует делать в таких ситуациях, подчеркнул Листратов. Эксперт добавил, что действия главы региона могут стать примером и для местных чиновников, и для коллег-губернаторов.