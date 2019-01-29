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В Башкирии слесарь вешал штору, сорвался и получил тяжелую черепно-мозговую травму

29 января 2019, 10:36
Фото: пресс-служба Гострудинспекции РБ
Виновные лица оштрафованы на 360 тысяч рублей.

Завершено расследование тяжелого несчастного случая, который произошел со слесарем механосборочных работ ООО «Машхимтрейд», сообщили в пресс-службе государственной инспекцией труда республики.

При подвешивании штор на ворота мужчина сорвался с высоты почти 5 метров и получил повреждения в виде открытой проникающей тяжелой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга тяжелой степени.

Причины несчастного случая – допуск пострадавшего к выполнению работ на высоте без обучения безопасным методам и приемам выполнения таких работ, а также необеспечение сотрудника, работающего на высоте, страховочной системой и защитной каской.

Также работник не прошел обязательный периодический медицинский осмотр, в организации не проведена специальная оценка условий труда.

На виновных лиц наложены административные штрафы на общую сумму 360 тысяч рублей.

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