В Башкирии двое погибли при пожаре в бревенчатом доме

28 января вечером в Белорецке произошел пожар в доме на улице Тургенева, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
С пламенем боролись четыре единицы техники и 12 человек личного состава. Также к месту отправилась бригада скорой медицинской помощи, полиция, работники газовой службы и электросетей, сотрудники администрации.
Одноэтажный бревенчатый дом сгорел почти полностью. После пожара там обнаружили тела 68-летнего мужчины и 62-летней женщины
Сейчас устанавливается причина пожара. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.