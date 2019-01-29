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В Башкирии двое погибли при пожаре в бревенчатом доме

29 января 2019, 06:23
Фото: пресс-служба МЧС РБ
Сейчас устанавливается причина пожара.

28 января вечером в Белорецке произошел пожар в доме на улице Тургенева, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

С пламенем боролись четыре единицы техники и 12 человек личного состава. Также к месту отправилась бригада скорой медицинской помощи, полиция, работники газовой службы и электросетей, сотрудники администрации.

Одноэтажный бревенчатый дом сгорел почти полностью. После пожара там обнаружили тела 68-летнего мужчины и 62-летней женщины

Сейчас устанавливается причина пожара. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

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