В Башкирии автор видео про сибайских детей в противогазах опубликовал опровержение

Накануне, 28 января, в соцсетях было опубликовано сообщение, опровергающее появившийся ранее видеоролик о том, что на улицах Сибая дети играют в противогазах. Его автор Руслан Кумушкулов признался, что сделал данный видеоролик ради шутки, нарядив своих детей в противогазы и сняв, как они катаются в таким видео с ледяной горки во дворе дома.
По его словам, он не ожидал такого широкого резонанса от своей работы и приносит извинения всем, кого нечаянно ввел в заблуждение.
- Так и подумали, что чья-то глупая шутка. Мы что, не в Сибае живем что ли, в медицинских масках то единицы ходят. Кому то хочется как можно сильнее ситуацию раскачивать, даже детей используют, - отреагировал пользователь соцсетей Виктор Тюрин.
Но с ним поспешили поспорить оппоненты, считавшие, что замалчивать проблему сибайского смога также не стоит.
Тем временем, напомним, Госдума в первом чтении приняла законопроекты, которые вводят ответственность за публикацию фейковых новостей и оскорбление органов власти в интернете, об этом сообщается на сайте российского парламента. Законопроект о фейках запрещает распространение в интернете ложной общественно значимой информации, «под видом достоверных сообщений», если она создает угрозу жизни, здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности. За нарушения авторы законопроекта предлагают ввести административные штрафы.
Будь этот закон уже принят, вероятнее всего, автору видео про сибайских детей в противогазах было бы не избежать наказания.