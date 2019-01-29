В Башкирии автор видео про сибайских детей в противогазах опубликовал опровержение

Накануне, 28 января, в соцсетях было опубликовано сообщение, опровергающее появившийся ранее видеоролик о том, что на улицах Сибая дети играют в противогазах. Его автор Руслан Кумушкулов признался, что сделал данный видеоролик ради шутки, нарядив своих детей в противогазы и сняв, как они катаются в таким видео с ледяной горки во дворе дома.