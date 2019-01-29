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В 2019 году ожидается увеличение зарплат в России на 4-7%

29 января 2019, 11:52
Фото: pxhere.com
Согласно прогнозам специалистов Финансового университета при правительстве РФ, заработные платы россиян в 2019 году вырастут на 4-7%. В 2020 году тенденция роста зарплат граждан сохранится.

Об этом информирует 29 января газета «Известия».

Эксперты отмечают, что, несмотря на увеличение заработных плат, реальные доходы россиян будут расти не такими быстрыми темпами. Лишь в 2020 году этот показатель увеличится на 6-7%, добавил проректор университета Александр Зубец. Он также рассказал о невысоком - менее 2% - экономическом росте в стране на сегодняшний день.

В конце 2018 года был отмечен спад интереса россиян к покупке автомобилей и недвижимости. Экономисты уверены, что спрос на дорогостоящие покупки в ближайшие два года не увеличится.

В текущем году инфляция составит примерно 4,5%. В ближайшие шесть месяцев рубль будет оставаться на нынешних позициях по отношению к доллару. Вторая половина года, как и 2020 год, может показать укрепление российской валюты. При этом самый большой экономический рост ожидается в Крыму, Самарской, Амурской областях, а также Чечне и Якутии.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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