В 2019 году ожидается увеличение зарплат в России на 4-7%

Эксперты отмечают, что, несмотря на увеличение заработных плат, реальные доходы россиян будут расти не такими быстрыми темпами. Лишь в 2020 году этот показатель увеличится на 6-7%, добавил проректор университета Александр Зубец. Он также рассказал о невысоком - менее 2% - экономическом росте в стране на сегодняшний день.
В конце 2018 года был отмечен спад интереса россиян к покупке автомобилей и недвижимости. Экономисты уверены, что спрос на дорогостоящие покупки в ближайшие два года не увеличится.
В текущем году инфляция составит примерно 4,5%. В ближайшие шесть месяцев рубль будет оставаться на нынешних позициях по отношению к доллару. Вторая половина года, как и 2020 год, может показать укрепление российской валюты. При этом самый большой экономический рост ожидается в Крыму, Самарской, Амурской областях, а также Чечне и Якутии.