В 2019 году ожидается увеличение зарплат в России на 4-7%

В текущем году инфляция составит примерно 4,5%. В ближайшие шесть месяцев рубль будет оставаться на нынешних позициях по отношению к доллару. Вторая половина года, как и 2020 год, может показать укрепление российской валюты. При этом самый большой экономический рост ожидается в Крыму, Самарской, Амурской областях, а также Чечне и Якутии.