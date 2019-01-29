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Уфимские полицейские пресекли деятельность нескольких подпольных казино

29 января 2019, 04:57
Фото: Телеканал "Вся Уфа"
Корреспондент телеканала «Вся Уфа» выступил в качестве игрока, собрал необходимую информацию и вызвал ОБЭП и ОМОН.

Два игровых зала без всяких вывесок и опознавательных знаков, находятся друг напротив друга в жилых домах по проспекту Октября. За безопасностью здесь следили внимательно: охранник смотрит через камеры видеонаблюдения, двери закрыты на четыре замка.

В подпольном казино испытать удачу можно было каждый день, без выходных. Среди тех, кто оставлял крупные суммы, был и пенсионер, сообщает телеканал "Вся Уфа".

Похожее заведение находится в микрорайоне Черниковка. Здесь клиентам предлагали игры на любой вкус, а также выпивку и еду. Предполагаемый организатор этого заведения – бомж, полиция на него уже завела уголовное дело. Настоящий хозяин – из Москвы.

На данный момент игральные автоматы изъяты – они станут главным доказательством в уголовном деле.

Также были арестованы и гости заведения, однако через некоторое время их отпустили, так как по закону не за что карать игроманов. А вот работникам и организаторам грозят реальные сроки и санкции.

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