mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Суд Японии отклонил иск китайцев о выплатах за принудительный труд

29 января 2019, 11:51
Фото: pxhere.com
Суд города Осака отклонил иск 19 граждан Китая, которые требовали компенсации от японского правительства за пытки и рабский труд в годы Второй мировой войны.

Об этом информирует 29 января газета «Известия».

Первоначально иск поступил от трех граждан Китая. В годы войны они были участниками принудительных работ на верфи в городе Осака и на шахте в префектуре Акита. В данный момент в живых остался только один истец, к которому присоединились родственники остальных. В ходе процесса они требовали компенсации в размере 82,5 миллионов иен ввиду того, что жестокое обращение с ними в качестве военнопленных нарушало международные конвенции.

Ближе к окончанию Второй мировой войны на шахту Ханаока были привезены около тысячи китайцев, которых поместили в концлагерь. Их силами сооружался водный канал. В июне 1945 года пленные устроили бунт против невыносимых условий работы и голода. В результате восстания погибло около 400 человек.

Суд Осаки отклонил иск бывших военнопленных в связи с тем, что Китай и Япония после окончания Второй мировой войны подписали отказ от взаимных претензий.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44