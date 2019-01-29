Суд Японии отклонил иск китайцев о выплатах за принудительный труд

Первоначально иск поступил от трех граждан Китая. В годы войны они были участниками принудительных работ на верфи в городе Осака и на шахте в префектуре Акита. В данный момент в живых остался только один истец, к которому присоединились родственники остальных. В ходе процесса они требовали компенсации в размере 82,5 миллионов иен ввиду того, что жестокое обращение с ними в качестве военнопленных нарушало международные конвенции.