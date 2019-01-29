США обвинили Huawei в краже коммерческой тайны

В Нью-Йорке Huawei, ее директору Мэн Ваньчжоу и дочерним структурам предъявили обвинения по 13 пунктам. Прокуратуре удалось раскрыть старую схему китайской компании по введению в заблуждение мировых финансовых институтов и властей США относительно деловой активности Huawei в Иране. Американская прокуратура уверена, что в 2007 году представители компании обманули США. Речь идет о сотрудничестве Huawei с Ираном. Китайская компания тогда заявила, что она никак не связана с иранской фирмой Skycom. Якобы интересы Huawei в Иране ограничены и та не нарушает законов США или прочих стран касательно Тегерана.