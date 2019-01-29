США обвинили Huawei в краже коммерческой тайны

Речь идет о заговоре с целью хищения коммерческой тайны, попытке кражи коммерческой тайны, мошенничестве, препятствованию правосудию и других пунктах обвинения. Об этом пишет RNS.
По данным американского Минюста, обвинения Huawei предъявили в Сиэтле и Нью-Йорке. Всего прокуратура обвиняет китайскую компанию в более чем 20 преступлениях. Ответственность должны понести и связанные с Huawei лица.
Так в Сиэтле фирму обвиняют по 10 пунктам. Прокуратура считает, что Huawei с 2012 года пыталась украсть данные о роботе T-Mobile, который более известен под названием Tappy. Робота используют для тестирования телефонов. Huawei хочет создать свой аналог тестировщика, который бы проверял телефоны до их поставки T-Mobile и прочим операторам мобильной связи.
Специалисты Huawei нарушили договор с T-Mobile о конфиденциальности и неразглашении. Китайские инженеры тайно сфотографировали робота и измерили его части. Один раз, по информации американской стороны, сотрудники Huawei даже украли часть Tappy. Китайские ученые пытаются воссоздать робота.
В Нью-Йорке Huawei, ее директору Мэн Ваньчжоу и дочерним структурам предъявили обвинения по 13 пунктам. Прокуратуре удалось раскрыть старую схему китайской компании по введению в заблуждение мировых финансовых институтов и властей США относительно деловой активности Huawei в Иране. Американская прокуратура уверена, что в 2007 году представители компании обманули США. Речь идет о сотрудничестве Huawei с Ираном. Китайская компания тогда заявила, что она никак не связана с иранской фирмой Skycom. Якобы интересы Huawei в Иране ограничены и та не нарушает законов США или прочих стран касательно Тегерана.
Однако СМИ выяснили, что Huawei фактически владеет Skycom. Последняя выступает неофициальной «дочкой» китайской компании в Иране. При этом Мэн Ваньчжоу является членом совета директоров Skycom. После выхода разоблачительных публикаций директор и другие сотрудники Huawei продолжили обманывать своих банковских партнеров. Они убеждали западных коллег, что Huawei продала свою долю в Skycom. Недавно стало известно, что компания, которой были проданы акции Skycom, контролировалась Huawei.
Сейчас власти США пытаются добиться экстрадиции директора Huawei Мэн Ваньчжоу. Ранее женщину задержали в Канаде. При этом американская прокуратура подчеркивает, что до решения суда все подозреваемые считаются невиновными.