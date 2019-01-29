СМИ: в США разрабатывается нарушающее ДРСМД оружие

Эксперты американского издания Global Times сделали вывод о разработке в США оружия, способного поражать цели, находящиеся на расстоянии более 1,6 тысяч километров. Это нарушает соглашения Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), подписанный СССР и США в 1987 году.

Специалисты сделали такой вывод на основании заявления министра сухопутных войск Соединенных Штатов Марка Эспера о создании «суперпушки», информирует 29 января газета «Известия». Неделей ранее он рассказал о работе над созданием некоего оружия, радиус действия которого превысит 1000 миль (1609 километров). Эксперты полагают, что разработка может быть ракетой средней дальности действия и использоваться для обхода ДРСМД. Оружие способно нанести удар по силам КНР в водах Южно-Китайского моря. Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Андреа Томпсон заявила о выходе страны из ДРСМД 2 февраля 2019 года.