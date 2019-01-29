mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

СМИ: в США разрабатывается нарушающее ДРСМД оружие

29 января 2019, 12:05
Фото: pxhere.com
Эксперты американского издания Global Times сделали вывод о разработке в США оружия, способного поражать цели, находящиеся на расстоянии более 1,6 тысяч километров. Это нарушает соглашения Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), подписанный СССР и США в 1987 году.

Специалисты сделали такой вывод на основании заявления министра сухопутных войск Соединенных Штатов Марка Эспера о создании «суперпушки», информирует 29 января газета «Известия».

Неделей ранее он рассказал о работе над созданием некоего оружия, радиус действия которого превысит 1000 миль (1609 километров).

Эксперты полагают, что разработка может быть ракетой средней дальности действия и использоваться для обхода ДРСМД. Оружие способно нанести удар по силам КНР в водах Южно-Китайского моря.

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Андреа Томпсон заявила о выходе страны из ДРСМД 2 февраля 2019 года.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44