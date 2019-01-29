СМИ: в США разрабатывается нарушающее ДРСМД оружие

Специалисты сделали такой вывод на основании заявления министра сухопутных войск Соединенных Штатов Марка Эспера о создании «суперпушки», информирует 29 января газета «Известия».
Неделей ранее он рассказал о работе над созданием некоего оружия, радиус действия которого превысит 1000 миль (1609 километров).
Эксперты полагают, что разработка может быть ракетой средней дальности действия и использоваться для обхода ДРСМД. Оружие способно нанести удар по силам КНР в водах Южно-Китайского моря.
Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Андреа Томпсон заявила о выходе страны из ДРСМД 2 февраля 2019 года.