Пострадавший в учалинской бойне Зариф Хилажев окончательно пришел в себя

- Я не осмеливалась писать и отвечать на сотни сообщений по поводу Зарифа, так как ждала его перевода из реанимации в отдельную палату, и вот мы дождались этого дня. Благодаря вам, друзья, он выжил, благодаря вашим молитвам, благодаря вашим переживаниям, — написала сестра на своей странице. — Спасибо всем за то, что вы есть и были с нами в тяжёлое для нас время. Впереди ещё будут трудности, но пусть они будут незначительными для здоровья моего братика.