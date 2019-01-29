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Пострадавший в учалинской бойне Зариф Хилажев окончательно пришел в себя

29 января 2019, 08:25
Фото: ИА "Башинформ"
Из отделения реанимации его перевели в общую палату.

Напомним, Хилажев проходит лечение в Уфе. Он в сознании, его здоровью и жизни ничего не угрожает. Как сообщает Башинформ, родные Хилажева благодарят всех неравнодушных, которые все это время поддерживали мужчину и его близких.

- Я не осмеливалась писать и отвечать на сотни сообщений по поводу Зарифа, так как ждала его перевода из реанимации в отдельную палату, и вот мы дождались этого дня. Благодаря вам, друзья, он выжил, благодаря вашим молитвам, благодаря вашим переживаниям, — написала сестра на своей странице. — Спасибо всем за то, что вы есть и были с нами в тяжёлое для нас время. Впереди ещё будут трудности, но пусть они будут незначительными для здоровья моего братика.

Зариф Хилажев, напомним, волей рокового случая, в один миг потерял свою жену. 13 января сосед Зарифа ворвался в их дом с ружьем, где застрелил сначала свою жену, прятавшуюся от пьяных побоев мужа, а затем самого Зарифа и его супруга. Все это происходило на глазах маленьких детей четы Хилажевых. После случившегося Зариф находился в коме, однако после пришел в себя.

Медиакорсеть желает мужчине скорейшего выздоровления.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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