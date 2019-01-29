Может ли «Газпром» помешать Польше построить газопровод Baltic Pipe?

Варшава анонсировала строительство собственного газопровода в Норвегию. Нитки планируется проложить по территории Дании. Об этом пишет RNS.
Западные СМИ информируют о том, что Польше придется согласовывать строительство Baltic Pipe с «Газпромом». Переговоры потребуются если Baltic Pipe будет пересекаться с «Северным потоком-2». Не исключено, что российский газовый гигант попытается помешать Варшаве построить новый газопровод. Проект Польши направлен на то, чтобы закупать голубое топливо у Норвегии.
Гендиректор Института национальной энергетики считает, что Baltic Pipe построен так и не будет. Мужчина назвал проект «сомнительным». Его можно сравнить с другими нереализованными инициативами Польши, среди которых добыча сланцевого газа и поставки сжиженного природного газа.
В Варшаве быстро поняли, что добывать самим сланцевый газ невыгодно. После этого у Польши появилась идея построить СПГ-терминал и получать сжиженный природный газ. Излишки польские власти собирались продавать в соседние страны. Сейчас мощность польского терминала составляет пять миллиардов кубометров. Россия поставляет порядка 10 миллиардов кубометров. Мощности СПГ-терминалов в Европе достигают 220 миллиардов кубометров, и они заполнены они лишь на четверть. Остается непонятным почему поляки считают, что сжиженный природный газ должен идти в Европу именно через их терминал, недоумевает Фролов.
Собеседник издания добавил, что тут нужно вспомнить и договоры на поставку голубого топлива, заключенные PGNiG с компаниями из США. В этих контрактах PGNiG является простым трейдером, приобретающим газ на терминале и поставляющим его на рынки других государств. Как правило, трейдеры поставляют голубое топливо на европейский рынок или в Южную Америку, но никак не в Польшу.
Что касается газопровода Baltic Pipe, то не исключено, что он нужен Польше лишь для получения инвестиций от Еврокомиссии. Речь идет о финансировании проектов, которые имеют важность для всего региона. Та же Норвегия сейчас добывает максимально возможные объемы газа. Больше голубого топлива (для Польши и стран Балтии) Осло брать просто неоткуда. Таким образом, Варшава не сможет обойтись без российского газа, считает Фролов.
Эксперт подозревает, что Польша может безосновательно обвинить «Газпром» в воспрепятствовании реализации своего проекта Baltic Pipe. При этом гендиректор Института национальной энергетики заранее предрек низкую эффективность польского газопровода.
Ранее Москва вела с Варшавой переговоры о прокладке второй нитки газопровода «Ямал-Европа». «Труба» должна была заменить собой нереализованный проект «Южный поток». Польша тогда предложение России отвергла.