Может ли «Газпром» помешать Польше построить газопровод Baltic Pipe?

В Варшаве быстро поняли, что добывать самим сланцевый газ невыгодно. После этого у Польши появилась идея построить СПГ-терминал и получать сжиженный природный газ. Излишки польские власти собирались продавать в соседние страны. Сейчас мощность польского терминала составляет пять миллиардов кубометров. Россия поставляет порядка 10 миллиардов кубометров. Мощности СПГ-терминалов в Европе достигают 220 миллиардов кубометров, и они заполнены они лишь на четверть. Остается непонятным почему поляки считают, что сжиженный природный газ должен идти в Европу именно через их терминал, недоумевает Фролов.