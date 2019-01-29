Экс-зампред правления «Сбербанка» может войти в набсовет X5 Retail

При наблюдательном совете в X5 Retail Group появится комитет по инновациям и технологиям. Помимо этого в корпоративном центре X5 создадут подразделения по поддержке бизнеса.
Перед тем как устроится в «Сбербанк» Александр Торбахов был гендиректором таких фирм, как «Вымпел-коммуникации» и «Росгосстрах-жизнь».
Справка: X5 Retail Group является крупной торговой сетью. В Группу входит 14 431 торговая площадка. Речь идет о 13 522 супермаркетах «Пятерочка», 760 супермаркетах «Перекресток», 94 супермаркете «Карусель» и 55 супермаркетах «Экспресс».