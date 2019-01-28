В Учалинском районе Башкирии зафиксировано 17 очагов вспышки бруцеллеза лошадей

«Очередной раз простой сельский житель остаётся в убыточном положении. 40 рублей за 1 кг живого веса?! Даже если не считать деньги, увозят кобылку, которую вырастил, можно сказать, сам, объездил, приучил к седлу, к верховой стрельбе из лука. Для меня и моих сыновей - это очень скорбная потеря», - сообщил он.