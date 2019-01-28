В Учалинском районе Башкирии зафиксировано 17 очагов вспышки бруцеллеза лошадей

Управление ветеринарии РБ продолжает проводить мероприятия по ликвидации очагов бруцеллеза среди домашнего скота.
Напомним, бруцеллез, по данным Управления, был завезен из соседних республик зараженными овцами. В ноябре 2018 года 69 овец были уничтожены бескровным методом. Однако вскоре выяснилось, что болезнью также заражены лошади в нескольких подсобных хозяйствах района. По данным ведомства, на сегодняшний день число очагов болезни достигло 17, в районе отправлены на убой 149 лошадей.
Медиакорсеть пообщалась с жителем деревни Кулушево Ильдаром Исхаковым. Черную кобылу отца Ильдара, в числе 5 лошадей, увезли в Мелеузовский мясокомбинат после положительного результата анализов.
- Жители деревни возмущены, ведь нам результатов анализов не показали. За каждую лошадь заплатили примерно 5 тысяч рублей, тогда как действительная стоимость превышает в 10 раз. Нам также не позволили произвести независимую экспертизу, - рассказал он.
По словам Ильдара, у лошадей отсутствуют внешние признаки заболевания.
«Очередной раз простой сельский житель остаётся в убыточном положении. 40 рублей за 1 кг живого веса?! Даже если не считать деньги, увозят кобылку, которую вырастил, можно сказать, сам, объездил, приучил к седлу, к верховой стрельбе из лука. Для меня и моих сыновей - это очень скорбная потеря», - сообщил он.
Начальник отдела организации и контроля противоэпизоотических мероприятий Управления ветеринарии Башкирии Руслан Байкеев отметил, что все мероприятия по устранению очагов заболевания проводятся согласно инструкции.
- При проверке лошадей на болезнь проводится довольно сложная процедура. Мы проверяем кровь животных на 4-5 реакций. Анализы проводятся в «Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории», - сообщил он.
По словам Байкеева, не исключено, что болезнь на лошадей передалась не от овец. Есть версия, что одну из кобыл случили с жеребцом, завезенным из соседней Челябинской области, где уже были вспышки бруцеллеза.
Проблему сельчан Учалинского района со скотом держит на контроле депутат Госдумы ФС РФ Зариф Байгускаров.
- Жители Учалинского района должны знать, что если не согласны с результатами анализов, они имеют право их оспорить. При этом, нужно учитывать, что болезнь неизлечима и может передаваться людям, поэтому есть ограничение по срокам, - прокомментировал он.
Медиакорсеть следит за развитием событий.