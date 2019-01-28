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В потребительскую корзину предложили добавить больше мяса и творога

28 января 2019, 12:34
Фото: pxhere.com
Новая потребительская корзина должна содержать больше мяса, рыбы, яиц и творога. При этом количество хлеба, сахара, соли и растительных жиров должно быть уменьшено.

Эти предложения ФИЦ питания и биотехнологии представил Минтруда, сообщает газета «Известия».

По словам заместителя руководителя организации по научной работе Алексея Камбарова, новый объем продуктов специалисты рекомендовали с учетом главных проблем жителей России, среди которых диабет и лишний вес. Отмечается, что стоимость более здоровой корзины может быть на 30% больше нынешней.

Как пишет источник, специалисты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий разработали свои предложения по минимальному набору продуктов, которые входят в потребительскую корзину, и презентовали их на рабочей группе Минтруда. Ученые считают, что в составе набора следует увеличить объем белковых продуктов. Так, содержание мяса и мясопродуктов должно быть больше на 5%, рыбы на 16%, творога и яиц на 14%, птицы на 11%. Помимо этого, необходимо увеличить количество фруктов и овощей, уверены исследователи.

В то же время следует сократить количество быстрых углеводов и жиров. Как уточнил Камбаров, употребление хлеба и растительных жиров предлагается сократить на 1-6%. Также должно быть уменьшено содержание поваренной соли на 5% и сахарного песка на 12%.

Эксперт уточнил, что диетологи обеспокоены вопросом обеспеченности населения витаминами. И добавил, что сегодня в питании всех групп населения, особенно малоимущих, следует использовать обогащенные продукты либо витаминно-минеральные комплексы.

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