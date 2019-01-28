В потребительскую корзину предложили добавить больше мяса и творога

Как пишет источник, специалисты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий разработали свои предложения по минимальному набору продуктов, которые входят в потребительскую корзину, и презентовали их на рабочей группе Минтруда. Ученые считают, что в составе набора следует увеличить объем белковых продуктов. Так, содержание мяса и мясопродуктов должно быть больше на 5%, рыбы на 16%, творога и яиц на 14%, птицы на 11%. Помимо этого, необходимо увеличить количество фруктов и овощей, уверены исследователи.