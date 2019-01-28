В число крупнейших инвесторов Башкирии попал оренбургский холдинг

Как следует из бухгалтерской отчётности ,«А7 Агро» имел по итогам 2017 года рекордные убытки в 191 миллион рублей, несмотря на то, что объёмы продаж продукции и услуг компании выросли втрое по сравнению с 2016 годом, принеся почти миллиард рублей выручки. За 2018 год данные отчётов пока еще не были опубликованы.