В число крупнейших инвесторов Башкирии попал оренбургский холдинг

Врио главы Башкирии Радий Хабиров, назвавший в числе самых крупных инвесторов, вложившихся в башкирскую экономику, компанию из Оренбурга, даже не подозревал, какой эффект произведет сказанная им фраза.
В списке названных Хабировым предприятий - крупнейших инвесторов компания с оренбургскими бенефициарами звучала третьей по вложенным суммам.
- Самые крупные - от 2 млрд до 30 млрд. ГК «ПСК-6» - 37 млрд, ООО «А7 Агро-РБ» - 3,4 млрд, группа компаний «Хевел» - 10 млрд, ООО «Победа» - 2,3 млрд, - сказал Радий Хабиров на прошлой неделе на совещании в формате «Инвестчаса».
- 3,4 млрд рублей – это плановая сумма инвестиционного проекта ООО «А7 Агро-РБ» на несколько лет вперед, - пояснили в пресс-служба ООО «А7 Агро-РБ». - Сумма инвестиционных вложений ООО «А7 Агро-РБ» в основные средства на сегодняшний день составляет около 485 млн. рублей.
Как сообщил сайт 56orb.ru, по данным сервиса проверки контрагентов, бенефициаром ООО «А7 Агро – РБ» выступает Е.В. Головкина, которая является также директором компаний «Летний Луг», «Торговый дом Молоко Оренбуржья», «ТД Оренбургмолоко». Кроме того, она же - совладелец таких организаций, как «А7 Агро», «А7 Агро Переработка» и «А7 УК».
Как следует из бухгалтерской отчётности ,«А7 Агро» имел по итогам 2017 года рекордные убытки в 191 миллион рублей, несмотря на то, что объёмы продаж продукции и услуг компании выросли втрое по сравнению с 2016 годом, принеся почти миллиард рублей выручки. За 2018 год данные отчётов пока еще не были опубликованы.
На официальный запрос 56orb в Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Оренбургской области о наличии признаков вывода капитала поступили разъяснения о том, что чиновники считают работу холдинга «А7 Агро» вполне успешной.
По поводу того, кто получит в итоге прибыль – Оренбуржье или Башкирия, уточнений не последовало.
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