mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии три города включили в Комплексную программу развития моногородов

28 января 2019, 11:24
Фото: Пресс-служба правительства РБ
Сегодня, 28 января, врио главы РБ Радий Хабиров подписал распоряжение о внесении изменений в приоритетную региональную программу «Комплексное развитие моногородов Республики Башкортостан», сообщили в пресс-службе правительства республики.

Министерство экономразвития предложило внести изменения в части применения механизмов поддержки монотерриторий в отношении других городов со сложным социально-экономическим положением, не отвечающим федеральным критериям монопрофильности. К таким относятся Агидель, Сибай и Межгорье.

Включение обозначенных территорий в Комплексную программу развития моногородов позволит инвестиционным проектам Агидели, Сибая и Межгорья с объемом инвестиций от десяти миллионов рублей претендовать на меры господдержки, предусмотренные для приоритетных инвестиционных проектов.

Также для этих городов предусматриваются мероприятия по повышению качества городской среды, развития социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и другое.

Материалы по теме
Правительство Башкирии приравняло Агидель, Сибай и Межгорье к моногородам
#Новости#Рустэм Башкирцев#Экономика
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44