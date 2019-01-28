В Башкирии три города включили в Комплексную программу развития моногородов

Министерство экономразвития предложило внести изменения в части применения механизмов поддержки монотерриторий в отношении других городов со сложным социально-экономическим положением, не отвечающим федеральным критериям монопрофильности. К таким относятся Агидель, Сибай и Межгорье.
Включение обозначенных территорий в Комплексную программу развития моногородов позволит инвестиционным проектам Агидели, Сибая и Межгорья с объемом инвестиций от десяти миллионов рублей претендовать на меры господдержки, предусмотренные для приоритетных инвестиционных проектов.
Также для этих городов предусматриваются мероприятия по повышению качества городской среды, развития социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и другое.