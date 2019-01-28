mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии ищут производство мягкого покрытия для детских площадок

28 января 2019, 09:28
Фото: pixabay.com
Наличие такого покрытия станет непременным условием для проведения ремонта в городских дворах.

Сегодня, 28 января, на оперативном совещании в правительстве Башкирии и.о. министра ЖКХ Башкирии Юрий Палтусов рассказал о подготовке к ремонту городских дворов в республике.

По его словам, общая сумма финансирования этих мероприятий превысит три миллиарда рублей, то есть существенно превышает прошлогодний объем финансирования. Так получилось благодаря тому, что к программе формирования комфортной городской среды в этом году добавилась также программа «Башкирские дворики». Один процент от суммы софинансирования должны составить собственные средства граждан.

Среди мероприятий по ремонту дворов должны присутствовать возведение новых детских площадок, освещение, озеленение, монтаж систем видеонаблюдения и т.д.

- Прошу обратить внимание, что ремонт дворов должен непременно включать модернизацию детских площадок, причем они должны обязательно иметь прорезиненное мягкое покрытие для защиты детей от травм. Без этого покрытия дворы приниматься не будут, - подчеркнул Радий Хабиров.

Он также обратил внимание на то, что нужно найти предприятия, которые производят такие покрытия на территории республики, чтобы не тратить средства на доставку данных покрытий издалека.

Сперва должны пройти совещания жильцов прилегающих домов, которые должны определиться с масштабами ремонта и перечнем работ, Должны также по максимум быть проведены конкурсные процедуры, чтобы к 15 мая всё было готово к началу ремонтных работ. Завершены все работы должны быть до 31 августа текущего года.

На видеоконференциях в ходе выполнения программы будут заслушаны главы наиболее успешных муниципалитетов и отстающие.

Материалы по теме
В Башкирии ОНФ проверит детские площадкиДетские площадки, получив имена президентов, остановили застройщиковВ Башкирии молодые депутаты проверят детские площадки
#Новости#ЖКХ#Власть без цензуры#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44