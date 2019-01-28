В Башкирии ищут производство мягкого покрытия для детских площадок

Сегодня, 28 января, на оперативном совещании в правительстве Башкирии и.о. министра ЖКХ Башкирии Юрий Палтусов рассказал о подготовке к ремонту городских дворов в республике.
По его словам, общая сумма финансирования этих мероприятий превысит три миллиарда рублей, то есть существенно превышает прошлогодний объем финансирования. Так получилось благодаря тому, что к программе формирования комфортной городской среды в этом году добавилась также программа «Башкирские дворики». Один процент от суммы софинансирования должны составить собственные средства граждан.
Среди мероприятий по ремонту дворов должны присутствовать возведение новых детских площадок, освещение, озеленение, монтаж систем видеонаблюдения и т.д.
- Прошу обратить внимание, что ремонт дворов должен непременно включать модернизацию детских площадок, причем они должны обязательно иметь прорезиненное мягкое покрытие для защиты детей от травм. Без этого покрытия дворы приниматься не будут, - подчеркнул Радий Хабиров.
Он также обратил внимание на то, что нужно найти предприятия, которые производят такие покрытия на территории республики, чтобы не тратить средства на доставку данных покрытий издалека.
Сперва должны пройти совещания жильцов прилегающих домов, которые должны определиться с масштабами ремонта и перечнем работ, Должны также по максимум быть проведены конкурсные процедуры, чтобы к 15 мая всё было готово к началу ремонтных работ. Завершены все работы должны быть до 31 августа текущего года.
На видеоконференциях в ходе выполнения программы будут заслушаны главы наиболее успешных муниципалитетов и отстающие.