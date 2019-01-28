В Башкирии ищут производство мягкого покрытия для детских площадок

По его словам, общая сумма финансирования этих мероприятий превысит три миллиарда рублей, то есть существенно превышает прошлогодний объем финансирования. Так получилось благодаря тому, что к программе формирования комфортной городской среды в этом году добавилась также программа «Башкирские дворики». Один процент от суммы софинансирования должны составить собственные средства граждан.