Сибирь вновь атаковали телефонные хулиганы

Неизвестные звонили в социальные и административные учреждения городов. Также злоумышленники осуществили веерную рассылку писем с предупреждениями по электронной почте.
Письма, в которых сообщалось о заложенных взрывных устройствах, получили свыше 10 школ Барнаула, а также городская администрация. Находившиеся в зданиях люди были эвакуированы. Детей отпустили по домам. Одна из начальных школ была эвакуирована в детсад.
По последними данным всего в Барнауле были эвакуированы учащиеся 24 школ и сотрудники более 10 административных учреждений. Похожая ситуация сложилась и в Новоалтайске.
В Новосибирске из-за сообщений о взрывных устройствах эвакуация проведена в четырех больницах, нескольких поликлиниках, а также учебных заведениях и бизнес-центрах.
В Абакане полицейские эвакуировали свыше 7 000 человек. Предупреждения о бомбах получили 19 школ, детская поликлиника, ТЦ «Европа», а также местные Минэкономразвития и Минсельхоз.
В Красноярске были эвакуированы посетители и работники 15 разных учреждений. Все организации получили электронные письма о минировании.
Нечто похожее происходило и на прошлой неделе. Тогда массовые сообщения о взрывных устройствах получили учреждения Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края и Якутии.