Сибирь вновь атаковали телефонные хулиганы

Письма, в которых сообщалось о заложенных взрывных устройствах, получили свыше 10 школ Барнаула, а также городская администрация. Находившиеся в зданиях люди были эвакуированы. Детей отпустили по домам. Одна из начальных школ была эвакуирована в детсад.