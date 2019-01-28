Психиатра из России будут судить за совершенное его пациентом убийство

Отмечается, что пациент находился на принудительном лечении после совершения убийства. По версии Следственного комитета, в апреле 2017 года врач областной больницы в составе комиссии выступил с инициативой о том, чтобы перевести его из психиатрического стационара специализированного типа на амбулаторное лечение. При этом врач знал об отсутствии положительной динамики у наблюдаемого.