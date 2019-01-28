Психиатра из России будут судить за совершенное его пациентом убийство

Как сообщает газета «Известия», в ближайшее время уголовное дело против медика, возбужденное по статье о халатности, повлекшей смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ), направят в суд.
Отмечается, что пациент находился на принудительном лечении после совершения убийства. По версии Следственного комитета, в апреле 2017 года врач областной больницы в составе комиссии выступил с инициативой о том, чтобы перевести его из психиатрического стационара специализированного типа на амбулаторное лечение. При этом врач знал об отсутствии положительной динамики у наблюдаемого.
Указывается, что 5 июля 2017 года мужчина покинул медицинское учреждение, а через два месяца ранил свою родственницу, после чего убил ее дочь 1,5 лет, нанеся ей как минимум 25 ударов ножом.
В ходе задержания мужчина оказал полицейским активное сопротивление, в результате чего они вынуждены были применить оружие. Подозреваемый был ранен, его доставили в больницу, где он скончался.