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Прокуратура Уфы запретила несколько групп в соцсети, пропагандирующие «АУЕ»

28 января 2019, 10:41
Фото: dbnews.org
Требования прокурора были удовлетворены судом.

Прокуратура Демского района Уфы выявила и добилась запрета через суд нескольких групп в соцсети. Сообщества пропагандировали идеологию криминализированного движения «АУЕ».

Закон запрещает распространять информацию, которая формирует у несовершеннолетних желание курить и пить спиртное, а также оправдывает допустимость насилия и жестокости, в том числе с применением оружия.

Требование прокурора признать информацию на выявленных группах запрещенной было удовлетворено судом.

Прокуратура держит на контроле исполнение решения суда.

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