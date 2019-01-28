Прокуратура Уфы запретила несколько групп в соцсети, пропагандирующие «АУЕ»

Прокуратура Демского района Уфы выявила и добилась запрета через суд нескольких групп в соцсети. Сообщества пропагандировали идеологию криминализированного движения «АУЕ».
Закон запрещает распространять информацию, которая формирует у несовершеннолетних желание курить и пить спиртное, а также оправдывает допустимость насилия и жестокости, в том числе с применением оружия.
Требование прокурора признать информацию на выявленных группах запрещенной было удовлетворено судом.
Прокуратура держит на контроле исполнение решения суда.