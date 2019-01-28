Первое издание «Героя нашего времени» выставят на торги в феврале

Представители «Литфонда» напомнили, что Михаил Лермонтов приступил к работе над «Героем нашего времени» в 1837 году, когда находился в ссылке на Кавказе. Первое отдельное издание вышло в 1840-м, второе уже на следующий год, а третье - после смерти автора.