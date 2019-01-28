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Первое издание «Героя нашего времени» выставят на торги в феврале

28 января 2019, 12:26
Фото: pxhere.com
Первое издание романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» 1840 года будет выставлено на торги в «Литфонде» в феврале 2019 года.

Как сообщает газета «Известия», предварительно лот оценили в 3,3-3,5 миллионов рублей.

Торги состоятся 9 февраля. Как пояснили в «Литфонде», лот является большой редкостью. Издание состоит из двух томов, которые представлены двумя добротными полукожаными переплетами. Потертости переплетов незначительные, имеются небольшие трещины в нижней части корешков, титульные листы и последние листы блоков мытые.

Также в описании лота говорится, что страницы с большими полями, блоки чистые.

Представители «Литфонда» напомнили, что Михаил Лермонтов приступил к работе над «Героем нашего времени» в 1837 году, когда находился в ссылке на Кавказе. Первое отдельное издание вышло в 1840-м, второе уже на следующий год, а третье - после смерти автора.

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