Активисты ОНФ заявили, что в программу ремонта попали подъезды, не нуждающиеся в нем

- Непонятно, почему эти дома оказались в основном и резервном списках программы ремонта подъездов, в отличие от домов, которые находятся в худшем состоянии, - заявил Виталий Брыкин. - В первую очередь, должны быть отремонтированы дома, которые действительно в этом нуждаются. Регион выделяет большие финансовые средства на реализацию программы, использовать их нужно эффективно и рачительно. И, конечно, на всех этапах необходимо учитывать мнение людей, которые на общих собраниях должны сами определиться с видами работ и контролировать ход ремонта.