Активисты ОНФ заявили, что в программу ремонта попали подъезды, не нуждающиеся в нем

Сегодня, 28 января, активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Башкирии сообщили о первичных результатах мониторинга объектов, попавших в программу ремонта подъездов в этом году.
Напомним, данная программа стала предметом обсуждения сегодня на оперативном совещании в правительстве Башкирии. С 2019 по 2024 годы в республике за государственный счет, а также с привлечением средств собственников жилья планируется отремонтировать 26 тысяч подъездов. В 2019 году – 4000 подъездов. Всего финансирование на весь период реализации программы составит около 6 млрд руб.
- Мы считаем, что процедура отбора для участия в программе должна быть более прозрачной, на сегодня критерии не совсем ясны, - рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Республике Башкортостан Виталий Брыкин. - Мы выявили несколько уфимских домов, подъезды которых находятся в хорошем состоянии, но почему-то они попали в программу ремонта.
В качестве примера Виталий Брыкин привел ситуацию в доме №35/2 по улице Баязита Бикбая в уфимском микрорайоне Сипайлово. В 12-этажном кирпичном доме, который введен в эксплуатацию в 2010 году, установлено видеонаблюдение, на каждом этаже выложена керамическая плитка, на лестничных маршах стоят пластиковые окна, почтовые ящики новые, перила не повреждены. В доме №84/4 по проспекту Октября в Уфе, который попал в резервный список, ремонт в подъездах сделан около двух лет назад., в нем также установлены пластиковые двери, заменены почтовые ящики, стены побелены и покрашены, работают консьержи.
- Непонятно, почему эти дома оказались в основном и резервном списках программы ремонта подъездов, в отличие от домов, которые находятся в худшем состоянии, - заявил Виталий Брыкин. - В первую очередь, должны быть отремонтированы дома, которые действительно в этом нуждаются. Регион выделяет большие финансовые средства на реализацию программы, использовать их нужно эффективно и рачительно. И, конечно, на всех этапах необходимо учитывать мнение людей, которые на общих собраниях должны сами определиться с видами работ и контролировать ход ремонта.
Активисты ОНФ будут обращаться в региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства с рекомендацией еще раз проанализировать перечень домов, попавших в комплексную программу ремонта подъездов.