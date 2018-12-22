"Салават Юлаев" продолжает мучиться, а не играть. Уфимцы "отскочили" от "Северстали"

"Сталевары" прыгнули выше головы
Начать можно с того, чем заканчивали предыдущую статью - "Салават" на голову выше соперника, "Салават" обязан был побеждать более уверенно. Сказки о равенстве команд КХЛ рождаются только на основе некачественного управления ресурсами. Николай Цулыгин не справляется с доверенными игроками и поэтому весьма солидная банда чуть не оказывается битой "Северсталью", которая поменяла половину состава за пару месяцев и больше годится для ВХЛ. Недаром "сталевары" на Западе предпоследние.
И все же они дали бой. В первую очередь - на самом неожиданном поле, при игре в большинстве. Дважды реализовав лишнего, гости забросили в большинстве столько же, сколько за 12 игр до этого. До матча в Уфе команда Андрея Разина (а ранее - несправедливо уволенного Александра Гулявцева) достигала успеха лишь в 9% попыток. Однако, мы уже привыкли к тому, как благородны уфимские хоккеисты - "Салавату" и "Сочи" забивал после пяти игр засухи в неравенстве.
Интересна ситуация на вбрасываниях. В совокупности "юлаевцы" преуспели на точке, однако, упустили перевес 11-3 во втором периоде - он завершился с показателем 17-17.
|СЮ
|Северсталь
|%СЮ
|Зона атаки
|13
|6
|68,42%
|Средняя зона
|11
|7
|61,11%
|Зона защиты
|10
|8
|55,56%
|5 на 5
|24
|16
|60,00%
|В целом
|34
|21
|61,82%
Вообще, "Северсталь" боевая, однако, надолго ее не хватает. Расчет показывает, что локально гости вполне могли надолго обосноваться в зоне уфимцев.
Много требовать от такого Череповца нельзя. С такими частыми трансферами и непонятным будущим в КХЛ уж точно. Тем не менее, гости вели в счете, они не облегчали жизни "юлаевцам" никак, они действительно выкладывались, не катались на прямых ногах. Забрось в своих моментах Картер Эштон или Егор Бабенко, игра могла бы перевернуться. На этом стоит обратить внимание, потому что в принципе нечасто Юхе Метсоле приходится делать столь эффектные сэйвы.
Дважды, впрочем, мог отличиться Линус Умарк. В первом периоде он бросал в касание после передачи Йоонаса Кемппайнена при выходе 2 в 1, позднее не поразил пустые ворота, когда Доминик Фурх совершил слишком смелое путешествие к лицевому борту.
Если очень коротко - "Северсталь" сделала много больше, чем ожидалось от команды, которая по делу считается записным аутсайдером. Пусть они отстали по некоторым продвинутым метрикам, на льду "Уфа-Арены" они заслужили уважение.
|СЮ
|Северсталь
|Разница
|Corsi
|61
|48
|13
|Corsi for, %
|55,96%
|44,04%
|11,93%
|Голы 5 на 5
|2
|0
|2
|Броски в створ 5 на 5
|31
|17
|14
|Точность 5 на 5, %
|6,45%
|0,00%
|6,45%
|PDO, %
|106,45%
|93,55%
|12,90%
|Броски в створ за минуту в атаке
|2,503
|2,099
|0,404
|Блокшоты за минуту в защите
|0,787
|0,790
|-0,003
"Салават" не убедил в том, что сезон не закончен
Игры все еще нет, хоккей смотреть по-прежнему скучно. Зачем "Салавату" столько тренеров, если комбинационных атак нет даже против аутсайдера? По сути, успех в матче определили индивидуальные действия. В начале матча было два продолжительных интервала без пауз - на 4:32 и 7:10, однако, чтобы "юлаевцы" порядочно возили соперника в его зоне - такого не было. Заметно, что в последних играх уфимцам в принципе туго дается начало, бросков мало, позиционный розыгрыш приходится ждать.
Арзамасцев, Кугрышев и Ткачев - самые эффективные сегодня. Захар забрасывает подряд во втором матче, он забивает очень важные и нужные голы. По сути, его гол в Москве обеспечил, что "юлаевцы" наберут один балл. Его гол в ворота "Северстали" сравнял счет. Номер 92 подтверждает свое реноме лучшего защитника команды на данный момент. 2+1, +3 и 8 блокшотов в шести последних играх - весьма солидно. Странно, что его не признали лучшим игроком матча.
Владимир Ткачев и Дмитрий Кугрышев получили первые баллы, когда забрасывал Арзамасцев, позже в большинстве отметился Кугрышев, а Ткачев ассистировал Артему Сергееву на победный гол. После окончания домашней серии окончательно станет ясно - это случайный всплеск активности или их тройка с Александром Бурмистровым начинает работать. Больше похоже на первое, ибо Кугрышев забрасывал без партнеров по звену, а такие вспышки для них обоих в принципе не редкость.
Владимир заявил, что обмен не планируется. Но он-то откуда знает? Два ассиста сегодня не покрывают пустой игры до этого. У него все еще 28 игр без голов, он нападающий. Его опасно перехваливать.
В игровом рисунке Николая Цулыгина мало что поменялось принципиально. За весь матч "зелено-бело-синие" всего 3 (три!) раза набросили шайбу на ворота, по разу за каждый период. Примерно на девятой минуте это сделал Артем Сергеев, ожидая, что что-то придумает Максим Майоров, выехавший на пятак. Но Сергеев промахнулся. Позиционная атака этой пятерки, впрочем, в итоге вышла вполне содержательная. В районе экватора встречи набросил Григорий Панин, но его там вообще никто не поддержал. Наконец, в окрестности 45-50-й минут матча так же сделал Филип Ларсен, но Доминик Фурх забрал шайбу. Это же самый простой способ доставить шайбу на пятак, как еще они хотят забрасывать "трудовые шайбы"?
"Юлаевцы" снова нарушили численный состав. Это чисто тренерское удаление, которое соперник еще и реализовал. Николай Цулыгин ушел от ответа журналиста, в чем проблема. Это его не красит. Он понимает, что это вина тренерского штаба, который не контролирует выход хоккеистов на смену, но ему не хватает смелости сказать об этом. Даже Игорь Захаркин признавал свои ошибки, а ведь на него пресса давила куда больше.
Уже не поднимается вопрос, почему почти не играет Андрей Кареев. Очевидно, статус соперника - не причина выпустить на лед вратаря, чью карьеру клуб фактически убивает. 7 полноценных матчей за сезон - слишком мало. Не так давно перегрузили Юху Метсолу, видимо, решили поступить так еще раз. Вроде как, недавно у Кареева была какая-то травма, но он значился вторым вратарем, если бы все было по-прежнему тяжело, заявили бы бэкапом игрока из МХЛ или школы. Да и бросков в целом тоже было немного.
|5
|10
|15
|20
|25
|30
|35
|40
|45
|50
|55
|60
|БВ СЮ
|3
|6
|9
|12
|16
|19
|24
|24
|31
|34
|37
|38
|БВ СЕВ
|1
|1
|2
|5
|6
|6
|7
|12
|13
|18
|20
|24
|Разница БВ
|2
|5
|7
|7
|10
|13
|17
|12
|18
|16
|17
|14
|БВ СЮ за отрезок
|3
|3
|3
|3
|4
|3
|5
|0
|7
|3
|3
|1
|БВ СЕВ за отрезок
|1
|0
|1
|3
|1
|0
|1
|5
|1
|5
|2
|4
|Разница БВ за отрезок
|2
|3
|2
|0
|3
|3
|4
|-5
|6
|-2
|1
|-3
|Голы СЮ за отрезок
|1
|1
|1
|Голы СЕВ за отрезок
|1
|1
|%БВ СЮ за отрезок
|20,00%
|14,29%
|33,33%
|%БВ СЕВ за отрезок
|33,33%
|20,00%
Скорее всего, эта победа окажется редкой белой полосой на фоне длительной агонии уфимцев. Впрочем, "Локомотив", с которым "зелено-бело-синие" схлестнутся в понедельник, тоже недавно столкнулся с серией из трех поражений, может, уфимцам и повезет, а клуб укрепит зыбкую иллюзию своей силы и величия.
Опять антирекорд посещаемости
Девиз "Северстали" звучит красиво и просто: "хоккей важнее". Честно говоря, не очень понятно, что означает, однако, понятно, что в Уфе бы не прижился. У уфимцев есть много чего важнее игры "Салавата Юлаева" в этом сезоне. Да-да, на "Уфа-Арене" третий антирекорд за сезон и второй за три недели.
4563 человека на "Уфа-Арене" это 56,54% заполненности, всего стадион вмещает 8070 зрителей. Грубо говоря, полупустые трибуны. Психологический барьер в виде 5000 человек на матче пробит еще давно и еще до конца текущего регулярного сезона есть возможность опуститься ниже 4000 человек. "Салавату" явно повезло, что домашняя игра с "Куньлунем" стала последней в году, это поводу устроить "teddy bear toss", в России называемый "Мишкопадом". Благотворительная акция - отличный повод посетить арену.
Но где же другие нехоккейные поводы? Грубо говоря, осталась треть регулярного сезона. Что мешает разок задействовать "глитч"-джерси и провести матч на тему интернета и мемов? Или видео-игр, благо в команде хватает героев трансляций на "Твитче". Это же не ретро-матч, как у "Спартака", который обговорили с КХЛ еще весной. Почему бы клубу не сделать дополнительные бонусы на карту за посещение матча для владельцев абонементов? Как насчет проведения большой автограф-сессии за час до игры с участием не только запасных и травмированных, но и пары игроков основы, ветеранов клуба и лидеров "Агидели"? Они как раз играют дома. Еще вполне могут откликнутся Игорь Григоренко и Руслан Нуртдинов.
Клуб разрывается между "как бы что не случилось", "как бы затратить поменьше денег и сил" и "как бы не пробить дно опять". Судя по тому, что о команде практически не слышно вне контекста игр, руководство вообще не заинтересовано в узнаваемости бренда, открытости и популяризации. Даже такая банальная вещь как небольшое интервью (не послематчевое, а между играми) - редкое событие. Так зачем в итоге ходить на арену? Ни шоу, ни развлечений, ни качественной игры. Фактически, даже побеждая, "Салават" лишь продлевает очевидный и предсказуемый исход сезона.