"Салават Юлаев" продолжает мучиться, а не играть. Уфимцы "отскочили" от "Северстали"

Но где же другие нехоккейные поводы? Грубо говоря, осталась треть регулярного сезона. Что мешает разок задействовать "глитч"-джерси и провести матч на тему интернета и мемов? Или видео-игр, благо в команде хватает героев трансляций на "Твитче". Это же не ретро-матч, как у "Спартака", который обговорили с КХЛ еще весной. Почему бы клубу не сделать дополнительные бонусы на карту за посещение матча для владельцев абонементов? Как насчет проведения большой автограф-сессии за час до игры с участием не только запасных и травмированных, но и пары игроков основы, ветеранов клуба и лидеров "Агидели"? Они как раз играют дома. Еще вполне могут откликнутся Игорь Григоренко и Руслан Нуртдинов.