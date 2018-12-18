В ногу со временем: Башавтоком запустил первый в регионе Digital Showroom

Второе десятилетие XXI века принесло в нашу жизнь много технологий, которые значительно облегчили всё вокруг. То тут, то там мы слышим о новинках упрощающих, то, что и так казалось простым до невозможности. Часто нововведения кажутся нам глупыми и бесполезными, но иногда на первый план выходят действительно удобные новинки.
Когда мы узнали о предстоящей презентации первого в Башкирии Digital Showroom, отнеслись к этому скептически, но сходить всё-таки решили и нисколько об этом не пожалели. Во-первых, шагать в ногу со временем предлагал автосалон Volkswagen, а это очередная возможность прикоснуться к прекрасному новому Touareg, который после обновления стремительно ворвался в премиум-сегмент авторынка, и, надо отметить, – заслуженно. Во-вторых, крылатое «не читал, но осуждаю» - не про нас.
Как ни странно, посмотреть на Digital Showroom собрались корреспонденты практически всех уфимских СМИ, а организаторы сделали всё, чтобы атмосфера была праздничной и располагала к дружескому общению. После недолгого приветственного слова и небольшой экскурсии по залу, в ходе которой маркетолог сделал акцент на удобстве автосалона, дело дошло и до самого главного – презентации новых технологий.
Суть Digital Showroomа заключается в том, чтобы с максимальным комфортом ознакомить клиента с его будущим автомобилем. Для этого в нескольких зонах были размещены широкоформатные мониторы, на которых демонстрируют все детали автомобиля. Сердцем новинки стала большая видеостена и удобные кресла перед ней. Демонстрация автомобилей на мониторах в автосалоне идея не новая и используется повсеместно, но специалисты Volkswagen пошли дальше и сделали её по-настоящему «живой». Дело в том, что транслируется на мониторах не плейлист из видео записей, а именно то, что хочет увидеть клиент.
– Перед тем, как покупать автомобиль, все мы заходим на сайт производителя - читаем прайс-листы, листаем фотографии и смотрим видеоролики. Наша задача была в том, чтобы сделать этот процесс как можно более интерактивным, – уже после презентации скажет руководитель отдела по развитию бизнеса и дилерской сети Volkswagen в России Петр Зайчек.
Управление видеостеной осуществляется с обычного планшета, куда менеджер заносит все пожелания клиента, будь то цвет, форма колёсных дисков или внутреннее убранство автомобиля. Всё это в высоком разрешении транслируется на экран, где благодаря детальной прорисовке можно рассмотреть мельчайшие детали и сравнить комплектации и цены, что очень удобно и можно сразу понять за что ты собираешься заплатить. Ещё один несравненный плюс в том, что в программе есть видеоролики, которые понятным языком объясняют, как работает та или иная система автомобиля.
– Раньше это всё проговаривал менеджер, но «на пальцах» сложно объяснить, как работает, например, система экстренного торможения, – пояснил Петр Зайчек. – Теперь клиент может увидеть всё в мельчайших деталях.
Ещё один момент, на который хотелось бы обратить внимание, – программа в онлайн-режиме отслеживает склад компании, и тут же можно проверить наличие автомобиля нужной конфигурации или время его поставки в автосалон.
После презентации менеджер отправит подробное предложение на электронную почту клиента с ценами, сроками поставки и дополнительным медиа-контентом, чтобы уже в домашних условиях вы смогли подробно продумать все детали покупки.
– Мы представляем бизнес и хотим зарабатывать деньги, если клиенты будут довольны нашей работой, то они придут к нам снова, – прямо ответил на вопрос о мотивах компании Петр Зайчек. – Всё делается для удобства покупателей, мало кто хочет ходить по заснеженной парковке в морозный день и осматривать холодные автомобили.
По его словам, с июня прошлого года, именно тогда в России открылся первый Digital Showroom, автосалоны, перешедшие на новый формат работы, показывают постоянный рост продаж, а это и есть «главный показатель работы».