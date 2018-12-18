В ногу со временем: Башавтоком запустил первый в регионе Digital Showroom

Суть Digital Showroomа заключается в том, чтобы с максимальным комфортом ознакомить клиента с его будущим автомобилем. Для этого в нескольких зонах были размещены широкоформатные мониторы, на которых демонстрируют все детали автомобиля. Сердцем новинки стала большая видеостена и удобные кресла перед ней. Демонстрация автомобилей на мониторах в автосалоне идея не новая и используется повсеместно, но специалисты Volkswagen пошли дальше и сделали её по-настоящему «живой». Дело в том, что транслируется на мониторах не плейлист из видео записей, а именно то, что хочет увидеть клиент.