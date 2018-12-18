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Радий Хабиров выступит с посланием парламенту Башкирии 18 декабря

18 декабря 2018, 04:15
Фото: glavarb.ru
Трансляция послания будет вестись в теле- и радиоэфире и в интернете, в том числе в соцетях.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров 18 декабря огласит свое первое послание Госсобранию-Курултаю республики, сообщает агентство «Башинформ». В нем он обозначит стратегические направления развития региона на ближайшую и долгосрочную перспективы.

Радий Хабиров выступит с посланием депутатам в 10 часов утра в уфимском Конгресс-холле «Торатау».

Помимо депутатов башкирского парламента, руководителей органов госвласти и местного самоуправления, предприятий, представителей общественных и религиозных организаций впервые в этом событии примут участие жители республики, добившиеся признания в труде и общественной деятельности. Они придут по личному приглашению Радия Хабирова.

Прямую трансляцию можно будет увидеть в эфире телеканалов БСТ, «Башкортостан 24», на сайте bash.news, на Youtube-канале БСТ, а также в сообществе «Новости Республики Башкортостан и Уфы (БСТ)» в соцсети Вконтакте. Также выступление главы региона можно будет послушать в эфире радиостанций «Спутник ФМ» и «Юлдаш».

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