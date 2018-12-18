Радий Хабиров выступит с посланием парламенту Башкирии 18 декабря

Прямую трансляцию можно будет увидеть в эфире телеканалов БСТ, «Башкортостан 24», на сайте bash.news, на Youtube-канале БСТ, а также в сообществе «Новости Республики Башкортостан и Уфы (БСТ)» в соцсети Вконтакте. Также выступление главы региона можно будет послушать в эфире радиостанций «Спутник ФМ» и «Юлдаш».