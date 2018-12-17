Власти Башкирии решили задуматься о чистых дорогах

Сегодня, 17 декабря, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы Башкирии Радий Хабиров дал поручение подчиненным изучить тендеры на приобретение техники для мытья дорог в теплое время.
- Я понимаю, что главы администраций сейчас больше думают о зиме, но стоит подумать о летнем сезоне заранее, - отметил руководитель республики. - Давайте борьбу с пылью начнем с весны, чтобы летом наши города чистыми были.
Напомним, ранее Радий Хабиров поверг в недоумение многих чиновников, когда во время обучающего семинара для чиновников привел в качестве примера для подражания Кутузовский проспект в Москве, чистота которого настолько близка а идеалу, что там можно летом ходить в белых носках. О том, каких затрат может потребовать доведение состояния улиц в населенных пунктах Башкирии до состояния Кутузовского проспекта о приобретении какой техники конкретно идет речь, пока не уточняется.