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Власти Башкирии решили задуматься о чистых дорогах

17 декабря 2018, 08:27
Фото: Кристина Дейнеко / Mkset.ru
Радий Хабиров поручил заняться приобретением техники для мытья дорог.

Сегодня, 17 декабря, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы Башкирии Радий Хабиров дал поручение подчиненным изучить тендеры на приобретение техники для мытья дорог в теплое время.

- Я понимаю, что главы администраций сейчас больше думают о зиме, но стоит подумать о летнем сезоне заранее, - отметил руководитель республики. - Давайте борьбу с пылью начнем с весны, чтобы летом наши города чистыми были.

Напомним, ранее Радий Хабиров поверг в недоумение многих чиновников, когда во время обучающего семинара для чиновников привел в качестве примера для подражания Кутузовский проспект в Москве, чистота которого настолько близка а идеалу, что там можно летом ходить в белых носках. О том, каких затрат может потребовать доведение состояния улиц в населенных пунктах Башкирии до состояния Кутузовского проспекта о приобретении какой техники конкретно идет речь, пока не уточняется.

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