Власти Башкирии решили задуматься о чистых дорогах

Напомним, ранее Радий Хабиров поверг в недоумение многих чиновников, когда во время обучающего семинара для чиновников привел в качестве примера для подражания Кутузовский проспект в Москве, чистота которого настолько близка а идеалу, что там можно летом ходить в белых носках. О том, каких затрат может потребовать доведение состояния улиц в населенных пунктах Башкирии до состояния Кутузовского проспекта о приобретении какой техники конкретно идет речь, пока не уточняется.