В Башкирии снижение тарифов на работу с мусором достигло психологической отметки

- Понятно, что у нас все зависит от особенностей зон, где работают региональные операторы, но средняя цифра должна быть 70 рублей. Требую дожать эту ситуацию. Это не обсуждается. Мы договорились, что там, где не осуществлялся вывоз ранее, устанавливается плата в 2 раза меньше. В соглашении с главами прописывается, что в Чишмах - 70 рублей, а в отдаленных селах, где раньше не вывозили мусор, – 35 рублей. Такая установка для селян. Мы еще будем посмотреть, все зависит от того, как будут работать региональные операторы. Нужно людям объяснять, откуда такой платеж появляется, для чего новая схема, иначе наши районы и города в свалки превратятся. Но цифр в 200 рублей быть не должно, — подчеркнул Радий Хабиров.