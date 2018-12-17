В Башкирии снижение тарифов на работу с мусором достигло психологической отметки

Сегодня, 17 декабря, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы региона Радий Хабиров вновь подверг критике доклад ио министра ЖКХ республики Михаила Киреева, посвященный кардинальной реформе системы сбора и обращения с ТКО, которая стартует с января 2019 года.
Напомним, неделю назад, на оперативном совещании Радий Хабиров потребовал существенно снизить представленные тарифы на вывоз и переработку ТКО. Однако и сегодня представленные тарифы руководителя республики не устроили. По словам Михаила Киреева, после пересчета тарифов они составили от 57 до 81 рубля для жителей многоквартирных домов, а для сельчан – 58-81 рубль. Но Радий Хабиров возразил, что и это слишком большие цифры.
По его мнению, тариф за вывоз и переработку ТКО не должен превышать 70 рублей с человека. Он также потребовал тщательно продумать систему льгот субсидий для пенсионеров, многодетных семей и других представителей малообеспеченных слоев населения.
Что касается вероятного роста тарифов в будущем, то руководитель республики поставил решение этого вопроса в перспективе в четкую зависимость от качества работы региональных операторов, взявших на себя выполнение этих обязанностей.
- Понятно, что у нас все зависит от особенностей зон, где работают региональные операторы, но средняя цифра должна быть 70 рублей. Требую дожать эту ситуацию. Это не обсуждается. Мы договорились, что там, где не осуществлялся вывоз ранее, устанавливается плата в 2 раза меньше. В соглашении с главами прописывается, что в Чишмах - 70 рублей, а в отдаленных селах, где раньше не вывозили мусор, – 35 рублей. Такая установка для селян. Мы еще будем посмотреть, все зависит от того, как будут работать региональные операторы. Нужно людям объяснять, откуда такой платеж появляется, для чего новая схема, иначе наши районы и города в свалки превратятся. Но цифр в 200 рублей быть не должно, — подчеркнул Радий Хабиров.
При этом в конце обсуждения он отметил, что в целом пока решение вопроса обращения с ТКО в Башкирии продвигается неплохо, и наша республика по ряду моментов даже опережает другие регионы страны.
Тем временем ряд специалистов уже высказали свои сомнения относительно целесообразности столь резкого снижения тарифов, поскольку убытки регоператоров с высокой долей вероятности в будущем придется компенсировать из бюджета республики.
Напомним, летом в рамках тематического круглого стола представитель одного из региональных операторов заявил:
- Для нас установлен тариф 500 рублей за тонну, а для оператора, который работает на полигоне - 400 с лишним. Разница – 90 рублей. Так вот, оператор на полигоне получает 400 рублей за тонну, а нам (регоператору) чтобы собрать этот мусор по дворам, обработать, привезти на полигон, то есть, провести все подготовительные работы, остается только 90 рублей?
Пока открыто высказать свои возражения на данную тему никто из причастных к теме экспертов не решается.