Уфимка Ксения Макеева стала вице-чемпионкой Европы по гандболу

Воспитанница гандбольного клуба «Уфа-Алиса», а ныне игрок сильнейшего клуба страны «Ростов-Дон» сделала все возможное, однако ее усилий не хватило для положительного результата. Ксения Макеева забила лишь один гол, при этом надежно отыграв в защите. Главный тренер российской команды Евгений Трефилов, в целом, остался доволен действиями уфимки на протяжении всего турнира. Макеева забросила 14 мячей в восьми играх чемпионата. Золото было на расстоянии вытянутой руки. Но француженки в финале оказались сильнее. В итоге серебро, что тоже весьма неплохо, учитывая, что медалей на Чемпионатах Европы у России не было 10 лет. Уже в этот четверг, 20 декабря, Ксения Макеева сыграет против бывшей своей команды. В столице Башкортостана местная «Уфа-Алиса» принимает «Ростов-Дон». Игра состоится в зале ДЮСШ №32 в Сипайлово. Начало матча в 18 часов. Отметим, что помимо Макеевой, на прошедшем чемпионате Европы выступали еще семеро игроков «Ростов-Дона». В том числе MVP турнира Анна Вяхерева, которая также должна приехать в Уфу.