США отказались просить у России помощь и отменили учения Арктике

Экс-комендант береговой охраны США рассказал, что как-то в Совете нацбезопасности ему сообщили о необходимости направить ледокол Polar Star через Северный морской путь. Судно должно было принять участие в учениях.
На тот момент США располагали всего двумя ледоколами, но только Polar Star мог пробивать льды Арктики и Антарктиды. Однако уже тогда возраст данного корабля составлял 40 лет. Срок его эксплуатации подходил к концу.
Цукунфт заявил начальству, что Polar Star слишком стар для подобных переходов. Для того чтобы судно могло плавать при его эксплуатации использовали детали от другого ледокола. В Арктике на корабле могли произойти «катастрофические технические сбои».
В ходе учений, при таком развитии событий, экипажу Polar Star ничего бы не оставалась как просить помощи у России. Такое Совет нацбезопасности США не устроило. В итоге учения были отменены, подытожил Цукунфт.
Отметим, что ледокол Polar Star был спущен на воду 1976 году. В 2012 году судно обновили. Срок его службы был продлен.