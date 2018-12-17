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США отказались просить у России помощь и отменили учения Арктике

17 декабря 2018, 10:46
Фото: mil.ru
По словам экс-коменданта береговой охраны США Пола Цукунфта, ему известен по меньшей мере один случай, когда американские военные отказались от учений в Арктике по причине нежелания просить помощи у России.

В тот раз представители ВМС США испугались, что их ледокол может сломаться. Об этом пишет RNS.

Экс-комендант береговой охраны США рассказал, что как-то в Совете нацбезопасности ему сообщили о необходимости направить ледокол Polar Star через Северный морской путь. Судно должно было принять участие в учениях.

На тот момент США располагали всего двумя ледоколами, но только Polar Star мог пробивать льды Арктики и Антарктиды. Однако уже тогда возраст данного корабля составлял 40 лет. Срок его эксплуатации подходил к концу.

Цукунфт заявил начальству, что Polar Star слишком стар для подобных переходов. Для того чтобы судно могло плавать при его эксплуатации использовали детали от другого ледокола. В Арктике на корабле могли произойти «катастрофические технические сбои».

В ходе учений, при таком развитии событий, экипажу Polar Star ничего бы не оставалась как просить помощи у России. Такое Совет нацбезопасности США не устроило. В итоге учения были отменены, подытожил Цукунфт.

Отметим, что ледокол Polar Star был спущен на воду 1976 году. В 2012 году судно обновили. Срок его службы был продлен.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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