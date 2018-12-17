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Raiffeisen Bank не уйдет из России

17 декабря 2018, 10:28
Фото: priorbank.by
По словам главы Raiffeisen Bank International Йохана Штробля, его структура не собирается покидать российский рынок.

Руководство банка вопрос об уходе из России или продаже российских активов даже не рассматривает. Об этом пишет RNS.

В текущем году Raiffeisen Bank продал большую часть своего бизнеса в Польше. Кредитное учреждение испытывало там сложности в плане стратегических перспектив, сказал Штробль.

Глава Raiffeisen Bank добавил, что в России дела у финансовой организации идут хорошо. Санкции Запада на рабочие моменты не влияют. На данный момент в РФ у Raiffeisen Bank есть свыше двух миллионов клиентов (физических лиц).

Кроме этого у Raiffeisen Bank имеется хорошая база российских крупных корпоративных клиентов, а также фирм, представляющих малый и средний бизнес. На последних антироссийские санкции не распространяются, поэтому Raiffeisen Bank может с ними работать. Именно этим банк и занимается, подытожил Штробль.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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