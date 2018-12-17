Raiffeisen Bank не уйдет из России

Руководство банка вопрос об уходе из России или продаже российских активов даже не рассматривает. Об этом пишет RNS.
В текущем году Raiffeisen Bank продал большую часть своего бизнеса в Польше. Кредитное учреждение испытывало там сложности в плане стратегических перспектив, сказал Штробль.
Глава Raiffeisen Bank добавил, что в России дела у финансовой организации идут хорошо. Санкции Запада на рабочие моменты не влияют. На данный момент в РФ у Raiffeisen Bank есть свыше двух миллионов клиентов (физических лиц).
Кроме этого у Raiffeisen Bank имеется хорошая база российских крупных корпоративных клиентов, а также фирм, представляющих малый и средний бизнес. На последних антироссийские санкции не распространяются, поэтому Raiffeisen Bank может с ними работать. Именно этим банк и занимается, подытожил Штробль.