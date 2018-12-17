Raiffeisen Bank не уйдет из России

Кроме этого у Raiffeisen Bank имеется хорошая база российских крупных корпоративных клиентов, а также фирм, представляющих малый и средний бизнес. На последних антироссийские санкции не распространяются, поэтому Raiffeisen Bank может с ними работать. Именно этим банк и занимается, подытожил Штробль.