Главное украшение Нового года: как уфимцам правильно выбрать елку и ухаживать за ней

В отличие от искусственной елки из пластмассы, настоящая ель будет радовать вас и ваших близких несравнимым ароматом. Эти деревья выделяют в воздух эфирные масла, обладающие бактерицидным действием, некоторые виды сосны даже способны убивать туберкулёзную палочку. Кроме того, хвойный запах благотворно влияет на нервную систему, снимает напряжение и нервозность. Вообще, эфирные масла хвойных деревьев издавна широко используются для профилактики респираторных заболеваний и дезинфекции. И, безусловно, для многих из нас запах живой ёлки — это запах из детства.
Еловые иголки пригодятся и по окончанию праздника. Из них можно приготовить полезную маску, которая поможет вашим волосам избавиться от сухости ломкости. Рецепт прост: несколько еловых веточек нужно положить в кастрюлю с водой, и варить в течение часа. Получившийся отвар настаивать около 20 минут, затем добавить 1 взбитый белок и несколько капель коньяка. Маска готова.
Еловые иголки можно использовать и от простуды. Иголки нужно отделить от веток и пропустить через мясорубку, затем в эту массу добавить 1-2 столовых ложки мёда и получится отличная паста от простуды. Этот компресс можно накладывать на грудь или использовать в ингаляции.
В природе существуют разные виды елок.
Ель сибирская – всем знакома, именно она нас радовала своим прекрасным ароматом с детства. Она отличается от других елок четырехгранными хвоинками, расположенными на ветках по спирали. К сожалению, при неправильном уходе этот вид елок склонна к осыпанию. В “Аллее роз” большой выбор на ели сибирские, отборные. Очень пушистые, красивые, симметричные.
Голубая ель – длинная, плотная и колючая хвоя сизо-зеленого или серебристо-голубого цвета долго держится в свежем виде. Иглы голубых елей с восковым налетом лучше приспособлены для нахождения в теплом месте. В “Аллее роз” можно купить их в горшках для помещения, а потом можно высадить на улицу, но приживаемость деревьев в горшках 50 на 50.
Канадская ель – такое дерево тоже будет долго радовать ваши глаза свежестью, ароматом и пушистостью. Такие ели специально выращивают для новогодних праздников. Очень красиво смотрятся.
Датская ель – эта ель отличается темно-зеленым, насыщенным глубоким цветом. Веточки дерева расположены вокруг ствола симметрично, за счет чего образуется красивая и ровная крона. Мягкая и блестящая хвоя очень пушистая. Эти ели стоят свежими до 10 недель. Сейчас на них особый интерес у населения и привозим мы их с Европы под заказ, сильнейший аромат, и мягкая хвоя.
Сосна сибирская – в новогодние праздники можно украсить дом и этим красивым деревом. Сосна – пышная, хвоя длинная, серо-зеленого цвета. Она очень долго стоит, может не сбрасывать иголки даже спустя месяц. Очень удобно развешивать игрушки на таком дереве – ветки растут вверх.
Так же сейчас большой интерес и спрос вызывают пихтовые веники, или как называют в народе – “лапки”. Их можно поставить в вазу с водой, у них очень хороший крепкий аромат. Долго держится аромат, хвоя мягкая и пушистая.
Выбрать дерево на новогодние праздники можно несколькими способами.Самые распространенные способы – по внутренним и внешним признакам.
Здоровая елка внешне имеет однородный цвет. Ствол должен быть толстым, как и ветки, покрытым иголками. ветви каждого яруса елки должны располагаться на одном уровне и иметь достаточное количество внутренних побегов для равномерной густоты.
Следует обратить внимание и на следующие внутренние признаки. Если на срезе ствола елки есть темная кайма в несколько сантиметров, значит, эта елка простоит не долго.
Перед покупкой можно стукнуть стволом елки несколько раз об землю. Если иголки не рассыпались, значит, все порядке. Можно также попробовать поломать веточки – если легко ломаются, значит, не покупаем. Веточки должны быть эластичными.
Также разотрите в руке хвоинки: от здоровой елки появится душистый аромат и маслянистый след на пальцах.
В первую очередь, на то влияет правильная установка дерева в помещении. Резко в помещение ель заносить не советую, пусть она простоит в прохладном закрытом помещении около суток, потом нужно занести в помещение и поставить в ведро с водой. Сейчас появились качественные пластиковые и металлические контейнера, куда можно налить воду, добавить глицин. В помещение нужно всю хвой хорошенько побрызгать водой, хвоя нуждается во влаге.
Также работает способ оборачивания места среза влажной тряпкой, которую нужно регулярно смачивать водой. Если все-таки поместили в ведро с водой, туда можно добавить таблетку аспирина, щепотку соли и ложку сахара. Аспирин предотвращает развитие гнилостных бактерий, а соль и сахар обеспечат питание.
Есть и другой способ: в емкости с водой, где стоит елка, можно растворить 0,5 чайной ложки лимонной кислоты, ложку желатина и немного толченого мела.
Чтобы елка еще дольше оставалась зеленой и ароматной, можно смешать питательный раствор (1 литр воды + таблетка аспирина + 3-4 чайные ложки сахара) с чистым песком и поставить в песок елку таким образом, чтобы ствол был погружен на 15-20 см. Как показывает опыт, это самый действенный способ.
Теперь самый главный вопрос. Где взять лесную красавицу? Ведь, как известно, незаконная вырубка хвойных лесов запрещена законом и карается внушительным штрафом.
Выход есть. Жители Уфы и ближайших населенных пунктов могут приобрести вечнозеленое дерево в садовом центре “Аллея роз”. Здесь предлагают большой выбор лесных красавиц по низкой цене. Вы можете лично выбрать самую лучшую елку по вашим размерам. Если нет возможности приехать, то сотрудники центра сами привезут елочку вам домой.
Садовый центр “Аллея роз” находится по адресу г. Уфа, ул. Менделеева, 158 А (ВДНХ). Контактный номер: 8 917 388 28 00, 8 347 275 8878, так же есть страница в инстаграм @allearozufa .