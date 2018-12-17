Главное украшение Нового года: как уфимцам правильно выбрать елку и ухаживать за ней

В первую очередь, на то влияет правильная установка дерева в помещении. Резко в помещение ель заносить не советую, пусть она простоит в прохладном закрытом помещении около суток, потом нужно занести в помещение и поставить в ведро с водой. Сейчас появились качественные пластиковые и металлические контейнера, куда можно налить воду, добавить глицин. В помещение нужно всю хвой хорошенько побрызгать водой, хвоя нуждается во влаге.